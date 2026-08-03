Nueva York declaró finalizado el brote de legionelosis

El Departamento de Salud de Nueva York declaró que el reciente brote de legionelosis, presentado en Upper East Side de Manhattan, ha finalizado tras causar siete muertes y 84 hospitalizaciones. Este anuncio se realizó en un comunicado oficial, indicando que el periodo de incubación para nuevos casos ha concluido.

El Dr. Alister Martin, comisionado de Salud, enfatizó la importancia de una respuesta gubernamental rápida y transparente.

“Todos los neoyorquinos merecen un gobierno que responda con rapidez, actúe con transparencia y nunca dude en proteger la salud pública”, afirmó en el comunicado.

Fuente del brote

Las autoridades de salud han vinculado los casos a bacterias encontradas en torres de refrigeración. Más de 180 torres de refrigeración fueron analizadas, y 83 edificaciones dieron positivo por la bacteria Legionella. Se emitieron órdenes a los propietarios para vaciar, limpiar y desinfectar estas torres, las cuales fueron cumplidas en todos los casos.

“Seguimos aplicando las rigurosas normas de la ciudad de Nueva York sobre torres de refrigeración y responsabilizamos a cualquier propietario de edificio que no cumpla con su obligación de mantener seguros a los neoyorquinos”, aseveró en el comunicado.

La legionelosis no se contagia de persona a persona y puede ser tratada con antibióticos si se detecta a tiempo. Aunque la mayoría de las personas expuestas a la bacteria no enferman, los grupos vulnerables, como las personas mayores de 50 años, los fumadores y aquellos con sistemas inmunitarios debilitados, están en mayor riesgo.

La mayoría de las personas expuestas a la bacteria Legionella no enferman, pero pueden enfermar tras una exposición elevada o repetida, recogió CNN del comunicado.

Síntomas de legionelosis

La legionelosis suele comenzar con síntomas parecidos a la gripe, pero rápidamente puede avanzar a una neumonía más seria. Los signos más típicos son fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, tos, falta de aire y, a menudo, diarrea, náuseas, vómitos o confusión.

En qué se diferencia

A diferencia de un resfriado común, la legionelosis suele dar fiebre alta, síntomas digestivos y respiratorios más intensos, y puede producir confusión o dolor en el pecho. Frente a otras neumonías, un dato que orienta es la combinación de fiebre alta con tos, dificultad respiratoria y síntomas gastrointestinales, especialmente tras exposición a agua aerosolizada como duchas, jacuzzis o sistemas de aire acondicionado.

Pistas útiles

Legionelosis: fiebre alta, dolor de cabeza, mialgias, tos, falta de aire, diarrea o vómitos, posible confusión.

fiebre alta, dolor de cabeza, mialgias, tos, falta de aire, diarrea o vómitos, posible confusión. Gripe o resfriado: suelen predominar congestión nasal, estornudos y dolor de garganta, con menos frecuencia diarrea o confusión; la legionelosis suele parecer más “neumonía” que catarro.

suelen predominar congestión nasal, estornudos y dolor de garganta, con menos frecuencia diarrea o confusión; la legionelosis suele parecer más “neumonía” que catarro. Otras neumonías: pueden parecerse mucho, pero la legionelosis destaca por la fiebre alta y los síntomas digestivos junto con el antecedente de exposición ambiental al agua.

Cuándo buscar atención

Si hay fiebre alta con tos y dificultad para respirar, o si aparecen confusión, dolor de pecho, vómitos o diarrea, conviene buscar atención médica pronto porque puede tratarse de una neumonía que requiere tratamiento.

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