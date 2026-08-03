Una falla de software obliga a Volkswagen a retirar su SUV Atlas

Volkswagen tendrá que revisar miles de unidades de uno de sus SUV más importantes en Estados Unidos. La compañía anunció una campaña de seguridad que involucra a los Atlas y Atlas Cross Sport debido a un inconveniente electrónico que puede dejar sin funcionamiento temporal la cámara de visión trasera.

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La falla no está relacionada con el motor, la transmisión ni con algún componente físico del sistema de cámaras. Sin embargo, sí representa un riesgo para los conductores, ya que la ausencia de la imagen trasera puede dificultar las maniobras de estacionamiento o los movimientos en reversa.

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La campaña registrada ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) alcanza a 57,800 vehículos y está relacionada con un problema de software que afecta el sistema encargado de activar la cámara cuando el conductor selecciona la marcha atrás.

Un fallo eléctrico que afecta al sistema multimedia

De acuerdo con la información entregada por Volkswagen a los reguladores estadounidenses, el origen del inconveniente está en una interrupción momentánea de bajo voltaje que puede afectar la comunicación entre el sistema multimedia y la cámara trasera.

Cuando ocurre esta situación, el vehículo puede no mostrar la imagen en la pantalla central al colocar la transmisión en reversa. En algunos casos, el monitor puede permanecer completamente negro, dejando al conductor sin una herramienta clave para identificar obstáculos, peatones u otros vehículos ubicados detrás.

La investigación interna determinó que la cámara funciona correctamente y que el problema está directamente relacionado con el software encargado de gestionar su activación.

El problema puede aparecer de forma intermitente

Volkswagen explicó que la falla no necesariamente se presenta cada vez que el vehículo es utilizado. Algunos propietarios podrían experimentar el inconveniente solo en determinadas circunstancias, especialmente cuando ocurre esa breve pérdida de energía eléctrica.

Aunque las bajas temperaturas podrían influir en la aparición del problema, la marca aclaró que el principal factor es la interrupción de voltaje y no las condiciones climáticas.

Hasta el momento, Volkswagen aseguró que no tiene reportes de accidentes, lesiones, incendios o incidentes confirmados asociados con esta falla. Sin embargo, al tratarse de SUV de gran tamaño, la falta de la cámara trasera puede aumentar el riesgo durante las maniobras de reversa debido a los puntos ciegos más amplios.

El Volkswagen Atlas 2027 fue presentado en el evento. Crédito: NY Auto Show. Crédito: Cortesía

La reparación será gratuita para los propietarios

La solución establecida por Volkswagen será una actualización del software encargado de controlar la cámara de visión trasera. Los propietarios de los vehículos afectados deberán acudir a un concesionario autorizado para que los técnicos instalen la nueva versión del programa.

El procedimiento no requiere cambiar la cámara ni reemplazar piezas mecánicas, por lo que se espera que la intervención sea sencilla y rápida para los usuarios.

La compañía comenzará a enviar las notificaciones oficiales a los propietarios alrededor del 18 de septiembre de 2026. No obstante, los conductores pueden revisar desde antes si su vehículo está incluido en la campaña utilizando el número de identificación vehicular (VIN) en las herramientas oficiales de Volkswagen o en la base de datos de la NHTSA.

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