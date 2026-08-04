Katy Perry y Justin Trudeau captados en una escapada romántica a las playas de Saint-Tropez

Este verano tiene a una de las parejas más inesperadas y mediáticas del panorama internacional como protagonista. Katy Perry y Justin Trudeau dejaron claro que su relación sentimental atraviesa su mejor momento tras ser captados disfrutando de una apasionada y romántica escapada en las paradisíacas costas de Saint-Tropez, en el sur de Francia.

A un año de que su romance saliera a la luz en julio de 2025, la intérprete de “Dark Horse” y el exprimer ministro canadiense eligieron la célebre Costa Azul para celebrar lo que todo apunta a ser el primer aniversario de su noviazgo. La feliz pareja fue fotografiada caminando tranquilamente de la mano sobre las arenas blancas del exclusivo club de playa Les Palmiers, situado en la popular playa de Pampelonne.

The Katy Perry & Justin Trudeau saga continues ? pic.twitter.com/QYXVXtkc0G — Unhinged (@unhingedfeed) August 3, 2026

Lejos de ocultarse de las miradas curiosas o de la presencia de los fotógrafos, Katy y Justin lucieron totalmente entregados el uno al otro. A la orilla del mar, compartieron profundas miradas antes de fundirse en abrazos y apasionados besos. El derroche de amor continuó cuando ambos se sumergieron en las aguas turquesa del Mediterráneo, donde se mantuvieron abrazados y sonrientes a la vista de todos.

Para esta jornada playera, la cantante de 41 años lució impecable con un elegante traje de baño de una pieza de estilo strapless en color marfil, el cual complementó con una falda de crochet usada como capa, un sombrero de paja tipo bucket hat y gafas de sol. Por su parte, el político canadiense optó por un traje de baño azul marino con detalles blancos y lució el torso descubierto, dejando ver su emblemático tatuaje en el hombro.

Un amor conquistado con persistencia

Aunque hoy disfrutan abiertamente de su amor, la relación no siempre estuvo en los planes de la cantante. Tras su separación del actor Orlando Bloom, Katy Perry no buscaba iniciar un nuevo noviazgo. Sin embargo, la perseverancia del político fue clave: fuentes cercanas revelaron que Trudeau viajó por distintas partes del mundo durante la gira de la artista solo para compartir tiempo a su lado.

Esta romántica aparición en Saint-Tropez se suma a sus recientes vacaciones a finales de julio en el emblemático Club 55 y a su asistencia conjunta al Mundial de Fútbol 2026 el mes pasado.

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