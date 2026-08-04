La Copa de Instagram: ¿Quiénes fueron los jugadores que ganaron más seguidores durante el Mundial 2026?

El Mundial 2026 no solo dejó grandes actuaciones sobre el terreno de juego, sino también un importante impacto en las redes sociales. Un informe elaborado por Francesc Pujol, profesor de la Universidad de Navarra, reveló cuáles fueron los futbolistas que más aumentaron su número de seguidores en Instagram durante el torneo.

Tras analizar la evolución de más de 1,200 futbolistas participantes en la Copa del Mundo, el estudio concluyó que el rendimiento deportivo tuvo una relación directa con el crecimiento de la presencia digital.

Erling Haaland lideró el crecimiento de seguidores en Instagram

El gran ganador del estudio fue Erling Haaland, quien sumó 34.5 millones de nuevos seguidores durante el Mundial 2026, el mayor incremento registrado entre todos los participantes.

El delantero de Noruega pasó de 40.8 millones a 75.3 millones de seguidores, un crecimiento del 85 %, impulsado por la destacada actuación de su selección, que alcanzó los cuartos de final tras eliminar a Brasil.

En el segundo lugar apareció Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde, cuya historia se convirtió en una de las más llamativas del torneo. El guardameta inició la Copa del Mundo con apenas 46,000 seguidores y, gracias a sus actuaciones frente a España y Argentina, ganó cerca de 30 millones de nuevos seguidores, lo que representa un crecimiento superior al 60,000 %.

El podio lo completó Lamine Yamal, quien añadió más de 14 millones de seguidores durante la competencia.

Lionel Messi también creció, pero quedó fuera del Top 5

Aunque fue una de las figuras del título conquistado por Argentina, Lionel Messi terminó en la sexta posición del ranking elaborado por la Universidad de Navarra.

“Sus 8.5 millones de nuevos seguidores suponen un incremento de menos del 2 % sobre una base ya de 515 millones, la segunda marca personal más grande, después de Cristiano Ronaldo, y también la más difícil de seguir haciendo crecer”, afirma Pujol.

El estudio destaca que el reducido crecimiento porcentual de Messi responde al enorme volumen de seguidores que ya tenía antes del torneo.

España encabezó el ranking entre selecciones

En el análisis por equipos nacionales, España fue la selección cuyos jugadores registraron la mayor revalorización conjunta en Instagram.

Los futbolistas españoles sumaron un promedio de 1.5 millones de nuevos seguidores por jugador y acumularon más de 36 millones en total.

Argentina ocupó el segundo puesto en crecimiento promedio, aunque superó la cifra global española debido a que dos campeones del mundo, Rodri y Unai Simón, no cuentan con perfil en Instagram.

El informe también destaca que Noruega y Cabo Verde lograron ubicarse por encima de selecciones como Francia e Inglaterra, principalmente gracias al enorme impacto individual de Erling Haaland y Vozinha.

Cuatro futbolistas españoles aparecen entre los más revalorizados

La selección dirigida por Luis de la Fuente colocó a cuatro jugadores dentro de los 20 futbolistas con mayor crecimiento en redes sociales.

Entre ellos aparecen Marc Cucurella, beneficiado además por su fichaje con el Real Madrid; Ferran Torres, cuyo gol en la final incrementó su exposición internacional, y Pau Cubarsí, distinguido como el mejor jugador joven del torneo y uno de los pocos defensores presentes en el ranking.

El ataque genera mucho más impacto que la defensa

El estudio concluye que las acciones ofensivas siguen siendo el principal motor del crecimiento digital de los futbolistas.

“Entre los 100 futbolistas con mayor incremento de seguidores, 40 son delanteros y concentran 131 millones de nuevos seguidores, frente a los apenas 38 millones que suman conjuntamente los 26 porteros y defensas presentes en ese grupo, 3.4 veces menos”, apunta Francesc Pujol.

Asimismo, la investigación señala que los jugadores jóvenes suelen obtener un mayor impulso durante un Mundial, al tratarse del principal escaparate de sus carreras.

“Estos jugadores encuentran en el torneo su gran escaparate, mientras que el impacto porcentual decrece con la edad, salvo en el caso de grandes futbolistas en el tramo final de su carrera, que por su enorme base de seguidores siguen sumando cifras relevantes en términos absolutos”, concluyó el profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.

Sigue leyendo:

– La rutina y dieta de Erling Haaland que le tiene como figura del Mundial 2026

– Vozinha se “corona” en Instagram: el arquero de Cabo Verde supera a Casillas, Keylor Navas y Dibu Martínez

– Lamine Yamal reveló qué le dijo Lionel Messi tras la final del Mundial de 2026