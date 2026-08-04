Niño de un año murió ahogado en Carolina del Norte luego de que su padrastro lo dejara solo en una bañera

Un joven de 19 años enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil negligente con resultado de lesiones graves después de que un niño de 14 meses muriera ahogado en una bañera en un complejo de apartamentos de Garner, en Carolina del Norte.

De acuerdo con una orden de arresto citada por las autoridades, el hecho ocurrió el domingo en un complejo residencial ubicado en la cuadra 700 de Cooperline Drive, una localidad situada en las afueras de Raleigh.

El acusado, identificado como Angel Deras-Rivas, era la única persona responsable del cuidado del menor al momento del incidente.

Autoridades aseguran que el niño fue dejado solo en una bañera llena de agua

Según la investigación, Deras-Rivas dejó al niño sin supervisión dentro de una bañera llena de agua, una acción que, de acuerdo con la orden judicial, constituyó una conducta con “desprecio temerario por la vida humana” debido a una omisión considerada gravemente negligente.

Las autoridades sostienen que esa omisión provocó lesiones graves que derivaron en la muerte del menor.

El niño, cuya identidad no ha sido divulgada, fue declarado muerto posteriormente.

La policía indicó que Deras-Rivas está casado con la madre del menor.

La fiscalía presentó cargos de asesinato en segundo grado

Además del cargo por abuso infantil negligente, la orden de arresto señala que el acusado “ilegal, voluntaria y dolosamente, con malicia premeditada, mató y asesinó” al menor.

Si es declarado culpable del cargo de asesinato en segundo grado, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cuánto tiempo permaneció el niño sin supervisión ni qué estaba haciendo el acusado mientras el menor permanecía solo en la bañera.

Tras su arresto, Deras-Rivas fue trasladado a la cárcel del condado de Wake, donde permanece detenido sin posibilidad de fianza.

Las autoridades también informaron que sobre el acusado pesa una retención migratoria.

Durante una audiencia celebrada el lunes, un juez le designó un defensor público.

Su próxima comparecencia ante el tribunal fue programada para el 24 de agosto.

La investigación continúa y las autoridades no han divulgado información adicional sobre las circunstancias que rodearon la muerte del menor.

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