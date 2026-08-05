Chuck Edwards abandona su reelección tras informe ético por presunto acoso sexual

El representante republicano Chuck Edwards anunció este miércoles que abandona su candidatura a la reelección para las elecciones de medio mandato tras las conclusiones del Comité de Ética del Congreso sobre su “conducta persistentemente poco profesional e inapropiada” hacia dos jóvenes empleadas.

“Tras mucha oración y reflexión, he decidido retirarme de mi campaña de reelección. Cumpliré mi mandato actual. Servir al oeste de Carolina del Norte ha sido el honor de mi vida”, escribió el congresista en su cuenta de X.

After much prayer and reflection, I’ve decided to withdraw from my re-election campaign. I will complete my current term. Serving Western North Carolina has been the honor of my life. Thank you for your trust, prayers, and support. God bless WNC and America. — Congressman Chuck Edwards (@RepChuckEdwards) August 5, 2026

Informe del Comité de Ética

Las denuncias de varias mujeres miembros de su equipo sobre comportamientos inadecuados llevaron al Comité de Ética de la Cámara de Representantes a abrir una investigación que concluyó este lunes que “la excesiva atención hacia las jóvenes había dado lugar a rumores e insinuaciones en la oficina”.

El informe asegura que Edwards regalaba a sus empleadas joyas por un valor superior a los $1,000, bolsos de diseñador, armas, zapatos, flores, un ordenador portátil y teléfonos móviles.

“Ese comportamiento”, afirma el comité, “llevaría a un observador razonable a interpretarlo como acercamiento sexual o romántico”.

Otro caso sacude al Congreso

El caso de Edwards no es el único relacionado con acoso sexual o abusos al que se enfrenta el Congreso de Estados Unidos.

El representante republicano de Ohio, Max Miller, se enfrenta estos días a la presión de su partido para que abandone su candidatura a la reelección por las acusaciones de su exesposa de violencia doméstica.

Miller enfrenta cargos por presuntamente apuntar a su exesposa, Emily Moreno, con una pistola en la cabeza, quemarle el pecho y el estómago con agua caliente, fracturarle la clavícula y causarle contusiones en el hombro.

El senador republicano Bernie Moreno, padre de la exesposa de Miller, aseguró ante medios de comunicación que su “hija vive con miedo constante de este hombre”.

“No se imaginan lo que eso me hace sentir, cuando la principal responsabilidad de un padre es proteger a sus hijos… si existe algún estándar mínimo para ser un funcionario electo, él no cumple con ese requisito básico. La política no me importa en absoluto”, declaró.

Sigue leyendo: