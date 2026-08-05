Dodgers reaccionan tarde y caen 7-6 contra Cubs, que completan la barrida al campeón

Los Dodgers atraviesan uno de sus momentos más complicados de la temporada. La novena dirigida por Dave Roberts volvió a caer, esta vez por 7-6 frente a los Chicago Cubs, que completaron la barrida en Wrigley Field y extendieron el mal momento del vigente campeón de la Serie Mundial.

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Mientras Chicago celebró su sexto triunfo consecutivo, los Dodgers enlazaron seis derrotas seguidas y comenzaron agosto sin una sola victoria, una racha que comienza a generar preocupación en la pelea por la cima de la División Oeste de la Liga Nacional, donde los Arizona Diamondbacks siguen recortando distancia.

Pete Crow-Armstrong lideró el triunfo de los Cubs

La gran figura del encuentro fue Pete Crow-Armstrong, quien tuvo una actuación estelar como bateador designado al conectar dos cuadrangulares, terminar de 3-5 y producir carreras clave para asegurar el triunfo de los Cubs.

El jardinero abrió el juego con un jonrón en la primera entrada y más tarde volvió a desaparecer la pelota para llegar a 26 vuelacercas en la temporada, cifra que lo mantiene encaminado hacia otra campaña con al menos 30 jonrones y 30 bases robadas.

Además del aporte de Crow-Armstrong, Nico Hoerner brilló con tres imparables, incluido un doble productor, mientras Seiya Suzuki y Alex Bregman también respondieron ofensivamente para respaldar el trabajo del abridor Shota Imanaga, quien lanzó cinco entradas con seis ponches y únicamente permitió una carrera.

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Shohei Ohtani respondió, pero no fue suficiente para los Dodgers

La ofensiva de Los Ángeles intentó reaccionar en los últimos episodios. Shohei Ohtani conectó dos cuadrangulares, incluido uno para abrir el partido y otro en la octava entrada que acercó a su equipo a una sola carrera.

Por su parte, Max Muncy también castigó el pitcheo de Chicago con un jonrón que mantuvo con vida a los visitantes.

Max and Shohei rake! pic.twitter.com/IJm3lNsbd7 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 5, 2026

Sin embargo, el bullpen de los Cubs logró contener la presión en el momento decisivo. Después de un complicado octavo episodio, Jacob Webb retiró la novena entrada en orden para asegurar la victoria y concretar la barrida.

Los Dodgers igualan una de sus peores rachas recientes

La derrota representa la sexta consecutiva para los Dodgers, una seguidilla que los acerca a su peor momento desde julio de 2025, cuando llegaron a perder siete encuentros al hilo.

Más allá del resultado, el equipo californiano ha mostrado problemas tanto en el pitcheo como en la capacidad para cerrar los partidos, una combinación que ha permitido que sus perseguidores recorten terreno en la clasificación de la Liga Nacional.

Con agosto apenas iniciado, la organización necesita revertir la tendencia rápidamente para evitar que la presión aumente conforme se acerca la recta final de la temporada regular.

Chicago gana confianza rumbo a la recta final

Para los Cubs, la serie dejó mucho más que tres victorias. Además de completar la barrida, el equipo consiguió quedarse con la serie anual frente a los Dodgers, un criterio que podría ser importante en caso de un empate en la clasificación rumbo a la postemporada.

Chicago también alcanzó su mejor registro del año con 17 juegos por encima de .500, confirmó el buen momento ofensivo de Pete Crow-Armstrong y demostró que puede competir de tú a tú contra uno de los principales candidatos al título de la Liga Nacional.

Con esta victoria, los Cubs continúan fortaleciendo sus aspiraciones de postemporada, mientras los Dodgers buscarán poner fin a una racha que amenaza con convertirse en una de las más complicadas de su campaña.

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