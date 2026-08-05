FC Barcelona manda al guardameta de Alemania Ter Stegen al Ajax

El futuro de Marc-André ter Stegen ya está definido. El FC Barcelona confirmó este martes que el guardameta alemán jugará cedido una temporada con el Ajax, club al que llegará con un préstamo que finalizará el 30 de junio de 2027.

Después de varias semanas de negociaciones, ambas instituciones lograron cerrar la operación, poniendo fin a las diferencias relacionadas con las obligaciones fiscales que debía asumir el futbolista para concretar su llegada al conjunto de Ámsterdam.

FC Barcelona and AFC Ajax have reached an agreement for the loan of Marc-André ter Stegen until 30 June 2027.https://t.co/lwihtczYmU pic.twitter.com/Jb0ogNBVvm — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2026

Ter Stegen se despidió del Barcelona

El arquero de 34 años, quien mantiene contrato con el Barcelona hasta 2028, se despidió el pasado viernes de sus compañeros y del cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick antes de abandonar la concentración blaugrana en Inglaterra para viajar a los Países Bajos.

Con este movimiento, Ter Stegen buscará recuperar continuidad después de un periodo complicado por las lesiones, que limitaron considerablemente su participación en los últimos meses.

We are delighted to announce the signing of Marc ter Stegen on a season-long loan from FC Barcelona.



Willkommen, Marc! — AFC Ajax (@AFCAjax) August 4, 2026

Las lesiones frenaron el momento del guardameta alemán

El internacional alemán vivió una campaña difícil debido a diversos problemas físicos.

Durante su anterior cesión bajo las órdenes de Míchel Sánchez, en el Girona, apenas pudo disputar dos partidos antes de sufrir una lesión que también le impidió participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Las constantes molestias físicas han condicionado las últimas temporadas del guardameta, quien ahora intentará recuperar su mejor versión defendiendo la portería del Ajax.

Una trayectoria llena de éxitos con el Barcelona

Aunque su salida marca el final de una etapa, Marc-André ter Stegen deja una huella importante en el Barcelona.

El portero acumuló 423 partidos oficiales y conquistó 21 títulos con el conjunto catalán. Además, se convirtió en el segundo futbolista extranjero con más encuentros disputados en la historia del club, solo por detrás de Lionel Messi.

Ahora, el alemán afrontará un nuevo reto en el fútbol neerlandés con el objetivo de volver a competir al máximo nivel.

Jordi Cruyff celebró la llegada de Ter Stegen al Ajax

En el Ajax, el arquero volverá a coincidir con Jordi Cruyff, actual director deportivo del club, con quien compartió etapa en el Camp Nou.

El dirigente neerlandés expresó su satisfacción por concretar el fichaje del experimentado guardameta.

“Marc tiene una trayectoria excepcional y sus cualidades son ampliamente reconocidas. Se incorpora inmediatamente a nuestra plantilla. Nos conocemos bien y estoy deseando volver a trabajar con él. Llevamos tiempo trabajando para traerlo aquí, así que estamos muy contentos de que haya firmado su contrato y pueda empezar a jugar”, señaló Jordi Cruyff en declaraciones a los medios del Ajax.

Con este préstamo, Ter Stegen intentará recuperar protagonismo en una temporada clave tanto para su futuro a nivel de clubes como para sus aspiraciones de regresar a la selección de Alemania.

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