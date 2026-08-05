México disputará la medalla de oro: El Tri Sub-23 golea a Panamá y avanza a la final de los Juegos Centroamericanos

La selección de México Sub-23 continúa con paso firme en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. El conjunto dirigido por Eduardo Arce derrotó con autoridad 4-0 a Panamá en las semifinales y aseguró, como mínimo, la medalla de plata, aunque ahora irá por el objetivo principal: conquistar el oro.

El combinado mexicano resolvió el encuentro desde la primera mitad gracias a una ofensiva efectiva encabezada por Joaquín Moxica, quien firmó un doblete para encaminar la clasificación al partido por el campeonato.

#Sub23 | Llegar a la Final de Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: ?



Esoooooooo, ¡a seguir con todo! ?#JCC2026 pic.twitter.com/8uwE9pKzbQ — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

México liquidó el partido en el primer tiempo

La selección de México salió decidida a imponer condiciones desde el silbatazo inicial y encontró recompensa muy temprano. Apenas al minuto 7, Gael García abrió el marcador con un remate de cabeza tras un preciso centro de Sebastián Aceves, adelantando al conjunto nacional.

#Sub23 | Contundencia total. ?



Aquí les dejo nuestro primer gol del partido. ?



Tremendo martillazo de Gael García. ??pic.twitter.com/kYkP2WW861 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

La presión ofensiva no disminuyó y diez minutos más tarde llegó el segundo tanto. Al 17′, Octavio Vázquez envió un servicio al área que Joaquín Moxica convirtió en gol con otro cabezazo para ampliar la ventaja.

#Sub23 | Segundo cabezazo implacable de la tarde. 2??



Aquí les dejo el 2-0, lo marcó Joaquín Moxica.?#JCC2026pic.twitter.com/fkeY5VFTYg — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

Antes del descanso, el delantero del Atlante volvió a aparecer dentro del área para marcar su segundo gol de la noche y colocar un contundente 3-0, dejando prácticamente definida la eliminatoria.

#Sub23 | ¡Qué bien juegas, Moxica! ?



Aquí está nuestro tercer gol de la tarde. ?



Doblete de nuestro número 1??1??pic.twitter.com/JOkurfHKhn — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) August 5, 2026

Joaquín Moxica fue la figura en la goleada mexicana

El nombre propio de la semifinal fue Joaquín Moxica, quien lideró el ataque de la selección de México Sub-23 con dos anotaciones y confirmó su importancia en el esquema de Eduardo Arce.

Además del doblete del atacante, Gael García y Octavio Vázquez también se hicieron presentes en el marcador, reflejando el buen funcionamiento colectivo de un equipo que dominó el encuentro de principio a fin.

Octavio Vázquez sentenció el triunfo en el tiempo agregado

Aunque el ritmo bajó durante la segunda mitad, el conjunto mexicano mantuvo el control de las acciones y prácticamente no permitió que Panamá encontrara espacios para reaccionar.

El cuarto gol llegó en el tiempo de compensación, cuando Octavio Vázquez aprovechó un error defensivo dentro del área para empujar el balón al fondo de la portería y sellar el 4-0 definitivo.

En la parte baja, el arquero César Camacho, futbolista de Pachuca, respondió con seguridad en las pocas ocasiones en las que fue exigido, manteniendo su portería en cero y completando una actuación sólida del equipo nacional.

La selección de México buscará la medalla de oro

Con el boleto asegurado a la Final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, la selección de México Sub-23 quedó a un solo partido de conquistar la medalla de oro.

El equipo de Eduardo Arce enfrentará al ganador de la otra semifinal entre Colombia y Venezuela, con la oportunidad de cerrar el torneo confirmando el buen nivel mostrado a lo largo de la competencia.

Después de una semifinal dominada de principio a fin, el conjunto mexicano llegará al duelo por el campeonato con confianza, una ofensiva en gran momento y el objetivo de sumar una nueva presea dorada para la delegación mexicana.

Seguir leyendo:

– México avanza a semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe tras golear a Guatemala

– México Sub-20 goleó a Guatemala 4-0 y puso un pie rumbo a los JO de Los Ángeles 2028

– Argentina olvida su grandeza y se burla de la Sub 20 de México con música del Chavo del ocho

