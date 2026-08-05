Qué eventos astronómicos podrán verse en agosto desde EE.UU.

Los eventos astronómicos de agosto en Estados Unidos tienen una fecha clave: el miércoles 12 de agosto, día del eclipse solar. Sin embargo, la agenda del mes está cargada para los observadores del cielo.

Antes y después del eclipse solar, que en el hemisferio norte podrá verse parcialmente, también habrá varios fenómenos que podrán disfrutarse desde distintas regiones del país, como una alineación aparente de seis planetas, la lluvia de meteoros Perseidas y un eclipse lunar parcial.

Los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y revisar la ubicación exacta de cada fenómeno según la ciudad.

Lee también: La espectacular imagen captada por un telescopio que muestra 60 millones de estrellas a la vez en la Vía Láctea

Primeros eventos astronómicos de agosto

La actividad comenzó el 2 de agosto, cuando Mercurio alcanzó su máxima elongación oeste. Esto significa que el planeta estuvo en su mayor separación aparente del Sol durante su aparición matutina, facilitando su búsqueda poco antes del amanecer.

Este miércoles 5 de agosto llegará el cuarto menguante de la Luna, una fase que ocurrirá a las 10:21 pm ET en Nueva York y a las 7:21 pm PT en la costa oeste.

La alineación de seis planetas del 12 de agosto

Uno de los momentos más esperados del mes ocurrirá durante la madrugada del miércoles 12 de agosto, cuando Mercurio, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno y Marte aparezcan distribuidos a lo largo de la eclíptica, la trayectoria aparente que siguen el Sol, la Luna y los planetas en el cielo.

Este fenómeno suele llamarse “desfile planetario” o alineación planetaria, aunque los planetas no estarán formando una línea recta ni estarán agrupados físicamente en el espacio. La disposición será un efecto visual observado desde la Tierra.

Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte podrán verse a simple vista si las condiciones son favorables. En cambio, Urano y Neptuno necesitarán binoculares potentes o un telescopio.

Para mejorar la experiencia, los especialistas recomiendan:

Buscar zonas oscuras alejadas de las ciudades

Tener una vista despejada hacia el este

Observar entre 30 y 60 minutos antes del amanecer

Usar aplicaciones astronómicas para localizar los planetas menos visibles

Eclipse solar del 12 de agosto y dónde verlo en EE.UU.

El mismo día ocurrirá el fenómeno astronómico más esperado: un eclipse solar total, aunque la fase de totalidad no podrá verse desde Estados Unidos.

Según la NASA, la franja donde la Luna bloqueará completamente al Sol atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

En territorio estadounidense se observará un eclipse solar parcial, principalmente desde zonas del norte del país, Alaska y algunas regiones del territorio continental. La cantidad de Sol que quedará cubierta dependerá de la ubicación del observador.

La NASA recuerda que mirar directamente el Sol durante un eclipse parcial puede causar daños graves en la vista. Para observarlo será necesario utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares certificados con la norma ISO 12312-2. Los lentes de sol convencionales no ofrecen protección suficiente.

Las Perseidas llegarán con un cielo ideal

La noche del 12 de agosto también tendrá otro espectáculo: la lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máxima actividad durante la madrugada del 13 de agosto.

La coincidencia con la Luna nueva permitirá un cielo más oscuro, favoreciendo la observación de meteoros débiles. En condiciones ideales podrían verse hasta 100 meteoros por hora, aunque en ciudades o zonas con obstáculos la cifra será menor.

Para observarlas se recomienda alejarse de las luces artificiales, evitar pantallas durante unos minutos para adaptar la vista a la oscuridad y mirar una zona amplia del cielo, sin concentrarse únicamente en la constelación de Perseo.

Eclipse lunar parcial para cerrar agosto

El último gran evento astronómico del mes ocurrirá entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto. Será un eclipse lunar parcial profundo visible desde Estados Unidos y otras regiones de América.

Durante el punto máximo, una gran parte de la Luna ingresará en la sombra más oscura de la Tierra. Aunque no será un eclipse total, la zona cubierta podría adquirir tonos rojizos o anaranjados debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar.

Te puede interesar:

· Signos del zodiaco que sufrirán una decepción en agosto 2026: las señales

· Qué significa en lo espiritual una estrella fugaz: el impacto en tu suerte

· Rara alineación planetaria en forma de cesta marca el inicio de una era zodiacal



