Invitan a los estudiantes a crear piezas artísticas para cuidar el agua

Cada año, el Distrito de Reposición de Aguas (WRD, por sus siglas en inglés) recurre a la creatividad de los estudiantes locales para dar a conocer la importancia del agua y de su conservación en el marco de su concurso anual de arte. Actualmente están recibiendo propuestas para su 12.ª edición anual.

Las obras seleccionadas aparecerán en su Calendario de Concientización sobre el Agua 2027, que incluirá ilustraciones sobre la conservación creadas por 24 talentosos estudiantes de todo el sur del condado de Los Ángeles. El calendario, que se distribuye a miles de hogares en todo el área, sirve como un recordatorio práctico del papel crucial que desempeña el agua en nuestra vida cotidiana y de la necesidad de protegerla para las generaciones futuras.

El Calendario de Concientización sobre el Agua se elabora anualmente como parte del concurso de arte para estudiantes de WRD, abierto a alumnos de kínder a sexto grado en toda la zona de servicio de WRD como Bell, Bell Gardens, Inglewood, La Mirada, Lawndale, Gardena, Cerrito, Los Ángeles, Vernon, Whitter y muchas más.

Este año, el concurso también incluyó lecciones de arte en el salón de clases, en las que el personal de WRD interactuó con los estudiantes para vincular los temas del agua subterránea y la conservación del agua con sus expresiones artísticas.

“Cada año nos sorprende el increíble talento y la pasión de los estudiantes artistas que participan en nuestro concurso”, dijo Sergio Calderón, presidente de la Junta Directiva de WRD, en un comunicado. “Sus obras de arte inspiran a nuestra comunidad a tomar medidas para proteger nuestros recursos hídricos. Nos enorgullece reconocer a estos jóvenes embajadores y a todos los estudiantes que participaron este año”.

Premios para los estudiantes

Un jurado seleccionó las obras de arte basándose en la creatividad artística y en su capacidad para crear conciencia sobre la conservación de las aguas subterráneas, la preservación del agua y la gestión ambiental.

Este año se presentaron 1,500 obras de arte —una cifra récord— procedentes de casi 125 escuelas, lo que hizo que el proceso de selección fuera muy competitivo. Cada ganador seleccionado recibe útiles escolares y una tarjeta de regalo de 75 dólares, generosamente proporcionada gracias a los fondos de los patrocinadores.

Los temas para el año 2027 incluyen: guardianes de nuestra agua, héroes del agua de la naturaleza, cada gota cuenta, cómo hacer pequeños cambios para conservar el agua. En años pasados, estudiantes han dibujado una gota de agua que juega al fútbol con un grupo de niños, un hogar que enseña tres diferentes formas de conservar el agua en casa, como limitar tu tiempo cuando te bañas y cuando te cepillas los dientes. También, cómo limitar la cantidad de agua que utilizas al regar tu jardín.

Además de poder ser incluidas en el calendario de 2027, las maestras que impulsen a sus estudiantes a participar también pueden ganar una beca de 100 dólares para educación sobre el agua y el planeta.

La competencia se cierra este 1 de noviembre y los estudiantes que quieran participar pueden subir sus dibujos en línea o enviarlos por correo.

El WRD ha otorgado decenas de subvenciones para la educación sobre el agua destinadas a docentes, con el fin de animarlos a incorporar más contenidos sobre el agua y la alfabetización ambiental en sus clases. En el pasado, algunos maestros han utilizado estos fondos para revitalizar el jardín comunitario de la escuela, que se utiliza para enseñar sobre la conservación del agua, entre otros temas. Otra maestra utilizó el dinero para comprar materiales para una actividad sobre la contaminación del agua.

“Mis alumnos le dieron nueva vida a nuestro jardín. Querían crear un jardín que atrajera a los polinizadores utilizando plantas resistentes a la sequía. Hicieron preguntas, investigaron, aprendieron, quitaron las malezas del jardín y plantaron semillas y otras plantas”, dijo Yvonne P., de la Escuela Primaria Wesley Gaines, Distrito Escolar de Paramount, en un comunicado de WRD. “También observarán el jardín durante las próximas seis semanas para ver qué sucede. La pasaron de maravilla”.

Para más información sobre la competencia visite: www.wrd.org/student-art-contest