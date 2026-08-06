Así fue el primer encuentro del chef Yisus con la cocina de Telemundo, pero el público dice que hubo “mucho desorden”

Llegó el chef Yisus a Telemundo, específicamente al programa “En Casa con Telemundo”. El venezolano fue recibido por todo lo alto, con mucho cariño, humor y sobre todo con sonrisas en todo momento.

Los televidentes, sin lugar a dudas, gozaron de este nuevo proyecto del venezolano; sin embargo, esto no evitó las críticas.

¡Y así fue el primer encuentro del chef Yisus con la cocina de Telemundo!

Lamentablemente, aunque el espacio de cocina en el que estuvo el chef Yisus fue divertido para algunos, para otros el segmento fue caótico. Un usuario de la red social presentó el siguiente argumento: “En desorden tiene que haber un orden; le tiró hasta la masa al piso. Una cosa es el show y la actitud; otra es un descontrol”.

La crítica en este caso va dirigida por completo a Chikybombom, con quien el venezolano protagonizó la mayor parte del show. “Un buen compañero cuida a los suyos y hace que todos se vean bien; no se enfoca en hacer su show de gritos y batuqueos dañando el corte del compañero“, agregó el mismo usuario.

Convengamos en que, aun y cuando la observación es fuerte, la verdad es que es totalmente válida. El espacio parecía divertido, pero si el tema será la cocina, cierto orden debe de haber. Durante el espacio se quebró un rodillo.

El argumento de la dominicana fue que con eso se rompió algo. Muchos entendemos que se refiere a las malas energías o incluso a los malos comentarios que se han podido realizar ante la incorporación del chef al show. Pero por cada vez que ella insinuaba que algo malo se había roto, este preguntaba si lo que ella decía tenía que ver con él.

Dicho esto, es lógico que algunos consideren entonces que la situación, además de caótica, fue incómoda.

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