Candida auris llega a 27 estados: síntomas y quiénes corren mayor riesgo

Los casos de Candida auris, un hongo capaz de causar infecciones graves y resistir algunos medicamentos, volvieron a encender las alertas sanitarias en Estados Unidos. Datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que, hasta el 18 de julio de 2026, se habían identificado 3,437 casos clínicos en 27 estados.

California ha registrado el mayor número de casos, con 873, seguida de Texas, con 706, Michigan (503) e Illinois (366). El CDC señala que los diagnósticos han aumentado desde que el hongo fue detectado en el país, aunque el ritmo de crecimiento comenzó a desacelerarse en los últimos años.

California ha registrado el mayor número de casos, con 873, seguida de Texas con 433 y Tennessee con 283. Crédito: Rattiya Thongdumhyu | Shutterstock

Qué es Candida auris y por qué preocupa

Candida auris, también llamada C. auris, es una levadura que puede permanecer en la piel sin causar síntomas o provocar infecciones invasivas en la sangre, heridas, oídos y otras partes del cuerpo.

La preocupación se debe a que algunas cepas presentan resistencia a uno o más medicamentos antifúngicos. Además, el microorganismo puede sobrevivir durante periodos prolongados en superficies y equipos médicos, lo que facilita su transmisión dentro de hospitales, hogares de ancianos y centros de cuidados prolongados.

El CDC la considera una amenaza urgente relacionada con la resistencia a los antimicrobianos porque puede propagarse con rapidez en instituciones sanitarias, puede resultar difícil de identificar mediante pruebas convencionales y puede limitar las opciones de tratamiento.

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Cuáles son los síntomas de Candida auris

Los síntomas dependen de la zona del cuerpo afectada y pueden confundirse con los de otras infecciones. Entre los signos reportados aparecen:

Fiebre y escalofríos que no mejoran con antibióticos.

Cansancio intenso.

Presión arterial baja.

Frecuencia cardíaca elevada.

Dolor o secreción en el oído.

Enrojecimiento, inflamación o secreción en una herida.

Cuando Candida auris invade el torrente sanguíneo, puede provocar una infección potencialmente mortal. Sin embargo, no todas las personas que tienen el hongo presentan síntomas.

Algunos pacientes permanecen colonizados, es decir, llevan C. auris en la piel u otras partes del cuerpo sin estar enfermos. Aun así, pueden transmitirla a otras personas o contaminar superficies dentro de un centro de salud.

Quiénes corren mayor riesgo

Para la mayoría de las personas sanas que viven en la comunidad, el riesgo de enfermar por Candida auris sigue siendo bajo. Los casos graves se concentran principalmente entre pacientes con problemas médicos complejos o que necesitan atención sanitaria durante periodos prolongados.

El mayor riesgo se observa entre quienes permanecen internados durante mucho tiempo, viven en hogares de ancianos o centros de cuidados especializados, o tienen el sistema inmunitario debilitado. También advierten especialmente a quienes utilizan catéteres venosos, sondas, tubos respiratorios u otros dispositivos invasivos, fueron sometidos recientemente a una cirugía o reciben antibióticos o antifúngicos de amplio espectro.

Un informe reciente del CDC sobre los casos registrados entre 2022 y 2024 encontró que casi el 88% de las infecciones clínicas ocurrieron en adultos de 45 años o más. El 61% correspondió a hombres.

¿Puede ser mortal?

Candida auris puede causar enfermedad grave, pero no es correcto atribuirle automáticamente todas las muertes ocurridas entre pacientes infectados.

Muchas de las personas afectadas ya tienen enfermedades severas, permanecen en cuidados intensivos o presentan otros factores que aumentan su riesgo de fallecer. Por eso resulta difícil determinar en cada caso si la muerte fue causada directamente por el hongo o por la combinación de varios problemas médicos.

Un análisis de hospitalizaciones asociadas con Candida auris entre 2017 y 2022 encontró una mortalidad general cercana al 34%, pero los autores destacaron la elevada carga de enfermedades preexistentes en esos pacientes.

Puedes ver: Alerta sanitaria en Nueva York por propagación en hospitales de superbacteria Candida auris

Cómo se transmite el hongo

Candida auris se propaga principalmente por contacto con una persona colonizada o infectada, o al tocar superficies y equipos contaminados.

Barandas de camas, mesas, termómetros, respiradores y otros objetos utilizados en entornos clínicos pueden actuar como vías de transmisión cuando no se aplican protocolos de limpieza adecuados.

No se comporta como una infección respiratoria común y no suele propagarse entre personas sanas durante actividades cotidianas fuera de los centros médicos.

Cómo se trata Candida auris

La mayoría de las infecciones invasivas puede tratarse inicialmente con un grupo de medicamentos antifúngicos llamados equinocandinas. Sin embargo, algunas cepas también desarrollaron resistencia a estos fármacos, lo que puede obligar a utilizar tratamientos combinados o medicamentos alternativos.

Las personas que solo están colonizadas y no presentan síntomas generalmente no reciben antifúngicos. La prioridad en esos casos es evitar que el microorganismo se propague a otros pacientes vulnerables.

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