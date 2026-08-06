Desaparece una familia completa en Arizona y la policía investiga indicios de un posible crimen

Las autoridades de Arizona buscan a tres integrantes de una misma familia que desaparecieron en circunstancias consideradas sospechosas, luego de que agentes encontraran evidencias de un posible acto violento durante una inspección en su vivienda ubicada en Litchfield Park, una comunidad situada a unos 20 millas al oeste de Phoenix.

El caso es investigado por el Departamento de Policía de Avondale, que informó que la desaparición involucra a un esposo, una esposa y el hijo adulto de ambos.

Una revisión de bienestar llevó al hallazgo de evidencias sospechosas

La investigación comenzó cuando familiares solicitaron a la policía realizar una verificación de bienestar (welfare check) en la vivienda de los tres residentes.

Al llegar al domicilio el martes, los agentes no encontraron a nadie en el lugar. Sin embargo, durante la inspección detectaron indicios de que podría haberse producido un acto de violencia, según informó la policía en un comunicado divulgado el miércoles.

Aunque las autoridades no precisaron qué tipo de evidencias fueron encontradas, señalaron que el caso es tratado como una investigación por desaparición de personas bajo circunstancias sospechosas.

La policía cree que se trata de un incidente aislado

Las autoridades indicaron que, por el momento, no existe una amenaza conocida para la comunidad.

“Creemos que se trata de un incidente aislado ocurrido en la residencia”, señaló el Departamento de Policía de Avondale.

Mientras continúa la búsqueda de los tres familiares desaparecidos, los investigadores solicitaron la colaboración de cualquier persona que haya observado actividad sospechosa o inusual en los alrededores de la vivienda durante los últimos días.

La policía pidió que cualquier información relevante sea comunicada de inmediato al Departamento de Policía de Avondale.

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