El Rey del Pop regresa a la pantalla: Lionsgate confirma la secuela de “Michael”

El fenómeno cinematográfico que cautivó al mundo tendrá segunda parte. Lionsgate confirmó oficialmente que la secuela del biopic “Michael” ya está en desarrollo, tras el rotundo éxito de la primera entrega, que recaudó más de $1,000 millones a nivel mundial y se convirtió en el biopic más taquillero de la historia.

Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, reveló que el estudio, de acuerdo a lo citado por Variety, espera comenzar la producción a finales de 2026 o principios de 2027, con el objetivo de estrenar la secuela a finales de 2027 o en la primera mitad de 2028.

Uno de los aspectos clave de esta producción es que aprovechará material ya filmado. Fogelson confirmó que el estudio cuenta con varias secuencias, especialmente números musicales de gran escala, grabadas durante la producción de la primera película que serán incorporadas en la secuela.

“Estamos centrados en cómo asegurarnos de que podemos entregar, al precio adecuado, la secuela más grande y mejor“, declaró.

¿Qué historia contará?

Aún no se ha confirmado qué período de la vida de Michael Jackson abordará la segunda película. La primera entrega culmina en 1987 con la gira “Bad”, dejando fuera etapas como el lanzamiento del álbum “Dangerous” y los años marcados por las acusaciones de abuso sexual infantil.

La secuela podría moverse “hacia adelante y hacia atrás” en el tiempo, aprovechando la gran cantidad de historias y canciones que no fueron incluidas en el primer filme.

La primera película omitió los aspectos más controvertidos de la vida de Jackson debido a una cláusula legal que prohibía la representación de uno de los acusadores. Esto obligó a costosas regrabaciones, pero el material eliminado podría encontrar ahora su lugar en la secuela. El director Antoine Fuqua expresó su interés en continuar al frente del proyecto.

El equipo contará nuevamente con Jaafar Jackson, sobrino del cantante, cuya interpretación fue aclamada por público y crítica. Los fans esperan con expectativas esta nueva entrega que promete seguir explorando el legado del Rey del Pop.

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