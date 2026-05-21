Docuserie sobre el polémico juicio de Michael Jackson llegará a Netflix en junio

Netflix anunció el próximo estreno de una serie documental enfocada en el controversial juicio que Michael Jackson enfrentó en 2005. Se trata de “Michael Jackson: El veredicto”, una producción que llevará a la pantalla chica uno de los episodios más mediáticos en la vida del artista.

De acuerdo con el gigante del entretenimiento, la pieza audiovisual abordará las acusaciones de abuso sexual infantil presentadas contra el ‘Rey del Pop’ en 2003, así como la polémica que lo envolvió en años posteriores. Esto será posible por medio de material inédito que incluye testimonios de jurados, abogados y periodistas que siguieron de cerca el caso.

La serie, que corre a cargo de los realizadores Nick Green y Fiona Stortoun, tiene como objetivo ofrecer una mirada diferente a la de la cobertura de esa época.

“Han pasado 20 años desde el juicio de Michael Jackson, en el que fue declarado inocente. Sin embargo, hasta el día de hoy, la controversia sigue vigente”, declararon los productores en un comunicado reciente.

“Michael Jackson: El veredicto” estará disponible en el catálogo digital de Netflix a partir del 3 de junio y contará con tres episodios de aproximadamente 50 minutos. En ellos se recaudan entrevistas con figuras de los medios de comunicación que cubrieron el proceso judicial en 2003.

La noticia de este lanzamiento surge a poco más de un mes de que el nombre del artista conquistara las taquillas con su cinta biográfica titulada “Michael”. Al día de hoy, el filme dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson lidera la taquilla mundial tras recaudar $26 millones en Estados Unidos durante su cuarta semana en cartelera y $83,8 millones a nivel internacional.

No obstante, este éxito no solo se limita a la temporada 2026, pues según los datos de Box Office Mojo, “Michael” se ubica como la segunda biografía cinematográfica más taquillera de la historia, superando a “Elvis”.

Por su parte, el primer lugar del ranking lo mantiene “Bohemian Rhapsody”, película que retrata la vida de Freddie Mercury y su ascenso a la cima del éxito con la banda Queen. Tras su lanzamiento en 2018, sus ganancias en la taquilla doméstica y a nivel global se registraron en $217,000,000 y $911,000,000 de dólares, respectivamente.

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