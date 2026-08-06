Tres miembros de una familia mueren en un tiroteo en Carolina del Norte; un sobreviviente permanece hospitalizado

Tres integrantes de una misma familia murieron y una cuarta persona fue trasladada a un hospital tras un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en Prospect Hill, una pequeña comunidad del condado de Caswell, en Carolina del Norte.

De acuerdo con las autoridades, los disparos se registraron poco antes de las 8:00 de la mañana en una vivienda ubicada en Brooks Road, una zona rural situada a unos 45 kilómetros de Greensboro.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a cuatro adultos con heridas de bala en el exterior de la residencia.

Tres de las víctimas fueron declaradas muertas en el sitio, mientras que la cuarta fue trasladada al Hospital de la Universidad de Duke para recibir atención médica, informó la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (NCSBI, por sus siglas en inglés).

Autoridades creen que se trató de un caso de violencia familiar

El sheriff del condado de Caswell, Tony Durden, indicó que el presunto autor del tiroteo también murió durante el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado la identidad de las personas fallecidas ni del sobreviviente, cuyo estado de salud tampoco ha sido informado.

Los investigadores señalaron que todo apunta a que se trata de un hecho aislado y descartaron que exista una amenaza para los residentes de la comunidad.

Asimismo, describieron el caso como un episodio de violencia doméstica que involucró a miembros de una misma familia.

La investigación continúa

Equipos de la Oficina Estatal de Investigaciones, junto con agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Caswell, permanecieron en la escena recopilando evidencias y realizando entrevistas para esclarecer las circunstancias del tiroteo.

El sheriff Durden informó además que su oficina trabaja en la notificación oficial a los familiares de las víctimas.

Por ahora, las autoridades no han ofrecido información adicional sobre el motivo del ataque ni sobre la secuencia exacta de los hechos, mientras la investigación continúa en desarrollo.

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