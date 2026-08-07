Inicia remolque de vehículos abandonados e inoperables en el sur de Los Ángeles 

En colaboración con el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT), el concejal del Distrito 9, Curren Price, lanzó la iniciativa “Despejen las Calles. Recuperemos Nuestros Vecindarios”, cuyo objetivo es abordar el problema de cientos de vehículos abandonados e inoperables, que serán remolcados a un corralón, y las multas por infracción pueden variar entre cientos y miles de dólares.

Además del mal aspecto que causan en los vecindarios del sur de Los Ángeles, los vehículos sucios y llenos de polvo, abandonados y estacionados en las calles están rodeados de basura o son utilizados como refugio para personas sin hogar. Ahora, van a ser despejados de todas las calles.

“Los vehículos abandonados e inoperables contribuyen al deterioro de los vecindarios, atraen el vertedero ilegal de basura, reducen la disponibilidad de estacionamiento y afectan la calidad de vida de los residentes”, dijo el concejal Price, durante una rueda de prensa en la intersección de la calle 80 y la avenida Avalon.

A través de la nueva colaboración, el Distrito 9 del Concejo Municipal y LADOT brindarán a los residentes la información y las herramientas necesarias para ayudar a mantener los vecindarios más limpios y seguros, en el afán de recuperarlos.

El concejal Price presentó la iniciativa el 6 de agosto de 2026. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

La iniciativa “Despejen las calles. Recuperemos nuestros barrios” incluye una campaña de educación pública en todo el distrito que contará con grandes anuncios en sitios estratégicos, cartelones, materiales informativos y de divulgación, contenido en redes sociales y otros esfuerzos de alcance comunitario para ayudar a los residentes a entender cuándo un vehículo puede ser elegible para ser retirado y cómo reportar correctamente vehículos abandonados e inoperables a través del proceso oficial de la ciudad de Los Ángeles.

El concejal Price destacó que la respuesta de su oficina obedece a la preocupación compartida por los vecindarios de todo el centro-sur de Los Ángeles (South Central), donde los vehículos abandonados e inoperables siguen afectando la calidad de vida.

“Generan problemas de seguridad y disminuyen la calidad de vida de quienes aquí residen”, dijo el concejal Price. “Es un problema que afecta a los vecindarios de toda esta zona de Los Ángeles”.

Residentes sorprendidos por remolques

Enoc Solórzano, dependiente de la tienda de conveniencia Minimarket Cold Beer, se mostró sorprendido cuando una grúa de Los Angeles Official Police Garages (Los Angeles OPG/Garajes policiales oficiales de Los Ángeles) remolcó una camioneta blanca que estaba estacionada cerca de su negocio.

¿Por qué lo hicieron?”, preguntó. “El dueño ni siquiera fue informado de que se llevarían su camioneta”, dijo.

Yvonne L., residente desde hace dos años en el sur de Los Ángeles, intenta convencer al oficial Madrid de OPG de que no remolque el auto Kia rojo de su hermana. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Por su parte, Yvonne L. no podía creer lo que veía. El auto rojo de su hermana fue trasladado a un corralón. El miércoles le habían colocado una citación en el parabrisas y nadie prestó atención para removerlo de la calle.

Aunque el auto parecía una chatarra, estaba chocado y le faltaban dos ruedas; tenía las placas vencidas desde junio de 2026.

“Estaba estacionado en la calle porque no podíamos moverlo a ningún lado; lo íbamos a arreglar”, dijo a La Opinión.

Y, aunque dos jóvenes colombianos, Alejandro Castaneda y Alejandro Guzman quisieron ayudarle a recuperar las pertenencias que tenía en el baúl, un oficial de OPG le informó que podía hacerlo en el corralón.

Los Angeles Official Police Garages (OPG) trabaja con 17 compañías de grúas y remolcadoras, incluida una en la División 77 del LAPD

“Un buen inicio”

June Richard, una activista comunitaria de 64 años, dijo a La Opinión que la problemática de los autos abandonados e inoperables se ha incrementado en los últimos 5 a 10 años.

“Creo que la explicación se debe a la falta de vivienda. Muchos de los desamparados son quienes traen esos vehículos al vecindario. Son ellos quienes se roban los autos, los traen, duermen en ellos como su vivienda y luego los abandonan”, informó.

La señora Richard señaló que muchos de los actos delictivos que ocurren en el sur de Los Ángeles podrán reducirse gracias al enfoque del concejal Curren Price.

“En cualquier parte de esta zona de la ciudad, la gente se estaciona en doble fila y eso causa muchos problemas para todos los demás vehículos que circulan por la calle; no hay espacio de estacionamiento para tantos carros, y menos para todos los vehículos robados estacionados en las zonas de aparcamiento”.

Luego de que una grúa se llevó el auto remolcado, los trabajadores de limpieza de la ciudad levantaron la basura acumulada debajo del carro.

Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Tarifas de remolque cuestan “un ojo de la cara”

La Ciudad de Los Ángeles y la Comisión de Policía de Los Ángeles regulan y establecen las tarifas de remolque y de depósito de garajes.

Los cargos por remolque y depósito deben abonarse antes de la entrega del vehículo.

Diversas agencias municipales pueden ordenar el remolque de vehículos por diversos motivos. Las tarifas de remolque y depósito son uniformes en toda la Ciudad de Los Ángeles.

Si un vehículo no se retira el mismo día en que fue remolcado, se aplicarán cargos adicionales diarios por depósito.

Para un vehículo estándar, la primera hora o fracción tiene un costo de $220.00, y por cada media hora adicional o fracción de esta, después de la primera hora, se cobra $109.00.

Los costos de de remolque, recuperación y almacenamiento tienen costos elevados. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

Sin embargo, la tarifa específica de remolque, recuperación y almacenamiento comienza en $400.00, y $200.00 por cada media hora adicional o fracción de esta después de la primera hora.

Y, por si fuera poco, la ciudad de Los Ángeles cobra $115.00 por cada vehículo liberado y aplica un impuesto municipal del 10 % sobre la ocupación de estacionamiento a todas las tarifas de almacenamiento del vehículo.

¿Qué vehículos pueden ser objeto de remoción?

No todos los vehículos están sujetos a remoción. Si un automóvil está ocupado cuando llega un oficial, este procurará que se cumpla la normativa antes de emitir una multa o de remolcar el vehículo. Los autos que muestren señales de uso como refugio serán remitidos para recibir servicios de alcance comunitario.

Los vehículos que son elegibles para retirarse de las calles o ser remolcados incluyen:

Vehículos que representan un peligro para el tráfico: que bloquean carriles de tráfico, aceras, hidrantes de incendios o entradas de vehículos.

Vehículos que representan un peligro ambiental o para la salud pública: exceso de escombros o basura, descarga de desechos peligrosos documentada por tres o más solicitudes de servicio de remolque, o vehículos quemados o destruidos que representan una amenaza para áreas ambientales sensibles.

Vehículos que interfieren con proyectos de la ciudad o eventos permitidos: cualquier vehículo que viole un cartel temporal de no estacionar.

Vehículos descompuestos mecánicamente: sin motor, parabrisas, neumáticos u otros componentes esenciales para un funcionamiento seguro.

Automóviles no registrados ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Vehículos robados.

La iniciativa busca despejar las calles del sur de Los Ángeles. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

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