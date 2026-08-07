Ted Cruz sugiere armar a los opositores del régimen iraní para que ellos se encarguen de derrocarlo

Ted Cruz, senador por Texas, puso sobre la mesa la propuesta de armar a los opositores del régimen iraní para que sean ellos quienes se encarguen de derrocarlo, algo que los bombardeos estadounidenses no han conseguido.

Después de medio año de estar en guerra, el gobierno encabezado por Donald Trump continúa sin lograr la firma de quienes están al frente de la Republica Islámica en un acuerdo donde, además de garantizar no seguir adelante con su programa de enriquecimiento de uranio encaminado a la fabricación de armas nucleares, también se asuma el compromiso de liberar el estrecho de Ormuz a la navegación.

Ante dicha situación, durante su participación en el podcast “Escuela de Guerra”, el legislador Cruz planteó una propuesta que a Estados Unidos ya le ha funcionado en otros conflictos bélicos, dotar de armas y municiones a los opositores del gobierno al cual se desea derrotar.

“Creo que nuestro objetivo debería ser el colapso del régimen. Lo que creo que deberíamos hacer, lo que le he pedido repetidamente al presidente Trump, lo que le he pedido repetidamente a Israel que haga, es armar a los manifestantes, darles las armas, para que derroquen a su propio gobierno, de modo que no sean tropas estadounidenses las que estén sobre el terreno, sino iraníes luchando por su propio país”, indicó.

En Irán existe un grupo minoritario de ciudadanos opositores al régimen que los ha gobernado desde 1979. (Crédito: Osamah Abdulrahman / AP)

Contrario a una propuesta formulada por Trump de destinar un millonario fondo a la reconstrucción de Irán, esto a cambio de comprometer a su gobierno por escrito a generar las condiciones idóneas para el restablecimiento de la paz, Ted Cruz define tal opción como un grave error.

“Darles 300 mil millones de dólares es una pésima idea. Fue una mala idea hace dos meses, lo es hoy y lo seguirá siendo dentro de dos meses. Así que espero que no tomemos ese camino”, externó.

Asimismo, el conservador nacido en Calgary aclaró que luego de derrotar a Irán no le importa a quién se designe para conformar un nuevo gobierno siempre y cuando resulte ajeno a las ideas del actual.

“No tengo ningún perro, sea el hijo del Shah, sea del grupo de oposición [Mujahedin-e-Khalq], sea alguien de la zona, siempre y cuando no sea un islamista que odie a Estados Unidos y esté intentando activamente matar estadounidenses”, enfatizó.

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