Guillermo del Toro recibe doctorado honoris causa por parte de la AFI

Guillermo del Toro, cineasta mexicano a cargo de obras como “The Shape of Water” y “Frankenstein”, recibió un doctorado honoris causa por parte del Instituto Americano de Cine (AFI).

La distinción se le otorgó durante la ceremonia de graduación del Conservatorio del AFI que honró a la generación 2026, llevada a cabo en el Teatro Chino TLC de Hollywood.

Sin embargo, Guillermo del Toro no fue la única personalidad de la industria cinematográfica en recibir este honor, pues a él se sumó el guionista estadounidense Aaron Sorkin.

“Desde la inmensidad de los sueños hasta un diálogo incisivo, sus contribuciones al arte han inspirado al público de todo el mundo, al igual que inspirarán a los graduados de este año del Conservatorio del AFI”, declaró Bob Gazzale, presidente y director ejecutivo del AFI.

Por su parte, la actriz Octavia Spencer compartió una mirada inédita a la ceremonia a través de una publicación en Instagram donde expresó su admiración por el director mexicano. “Todavía rebosante de emoción tras ver a Guillermo del Toro recibir un doctorado honoris causa del AFI Conservatory esta mañana, junto a Aaron Sorkin”, comenzó su mensaje.

La actriz que formó parte de la cinta ganadora del Oscar de Del Toro, “The Shape of Water”, resaltó la inspiración en la que el cineasta se ha convertido para las nuevas generaciones.

“Ver también a la graduación de 2026, la próxima generación de narradores, me recordó por qué el arte debe protegerse a toda costa. GDT, disfruté mucho de aquel encuentro que iba a ser un café de 30 minutos y terminó convirtiéndose en tres horas y media en el Café, hace ya tantos años. ¡Hablamos de terror, criaturas, el proceso creativo y antigüedades! Desde ‘Mimic’ hasta ‘Frankenstein’, siempre has cautivado mi corazón y mantenido toda mi atención. Felicidades, Dr. Del Toro“, concluyó.

Es así como el ganador del Oscar se suma a la lista de estrellas que han recibido el mismo doctorado en años previos. En ella destacan: Mel Brooks, Clint Eastwood, Jodie Foster, Spike Lee, Helen Mirren, David Lynch, Jamie Lee Curtis y Viola Davis, entre otros.

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