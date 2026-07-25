Guillermo del Toro celebró el 20 aniversario de "Pan's Labyrinth" en la Comic-Con de San Diego.

Guillermo del Toro, reconocido cineasta mexicano, sorprendió a miles de fanáticos durante la San Diego Comic-Con para encabezar un panel con el que conmemoró los 20 años de su obra “Pan’s Labyrinth”.

Junto al director ganador del Oscar, apareció el director de fotografía Guillermo Navarro, así como el elenco original de la cinta, confirmado por Doug Jones (quien interpretó al Fauno y al Hombre Pálido) e Ivana Baquero, actriz española que dio vida a Ofelia con apenas 11 años.

Durante el encuentro, el equipo reflexionó sobre el impacto de la obra entre la audiencia, las dificultades técnicas para materializar a los monstruos y los escenarios de época, y también compartieron algunas anécdotas de los meses de rodaje en España.

Por si fuera poco, Guillermo del Toro anunció el relanzamiento de la película en formato 3D y 4K como celebración de su vigésimo aniversario. Dicho estreno está programado para el 9 de octubre de 2026.

En el panel, el mexicano también aprovechó el espacio para reiterar su postura en contra de la Inteligencia Artificial en el cine: “Absolutamente ninguna maldita IA“, recalcó al ser cuestionado al respecto.

En este sentido, afirmó que más allá de los empleos, se trata de preservar el linaje artístico: “Lo que estamos protegiendo es la belleza y el poder redentor del arte”, puntualizó.

La cinta “Pan’s Labyrinth” se estrenó en el año 2006 y su éxito entre el público se vio reflejado en los galardones que recibió. Y es que esta ganó los Oscar a “Mejor Fotografía”, “Mejor Dirección de Arte” y “Mejor Maquillaje”, y compitió por “Mejor Película de Habla No Inglesa”.

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