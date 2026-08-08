Un terrible olor revela el hallazgo de más de 50 cadáveres en descomposición en funeraria de Chicago

Más de 50 cadáveres fueron hallados en estado de descomposición y almacenados de forma inadecuada en una funeraria de Chicago, lo que provocó la activación del protocolo de materiales peligrosos y esfuerzos para identificar los restos y notificar a los familiares, según informaron las autoridades.

Mientras tanto, funcionarios del estado de Illinois suspendieron la licencia de uno de los directores de la funeraria, alegando que los cuerpos se mantenían en un área sin refrigeración en “condiciones deplorables”.

Además, indicaron que los propietarios anteriormente administraban un crematorio que fue clausurado tras el hallazgo de cuerpos almacenados de forma inadecuada.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook informó que funcionarios estatales y locales le notificaron sobre el almacenamiento inadecuado de cuerpos en la Capilla South Chicago, y que se enviaron investigadores y patólogos forenses. Los restos se encontraban en diferentes estados de descomposición, según las autoridades.

“El personal está evaluando el estado de los restos y buscando documentación para la identificación de los fallecidos, así como los certificados de defunción. Este proceso podría tomar varios días para garantizar la correcta disposición final”, declaró la oficina del médico forense en un comunicado.

The Cook County Medical Examiner’s Office expects the process of identifying 56 decomposing bodies found improperly stored at a Chicago funeral home to take several days. Forensic pathologists and investigators are currently sorting through the remains, checking for? pic.twitter.com/h84toovpbf — Matt Robinson (@mattrobinson) August 8, 2026

No se han anunciado arrestos, pero la policía municipal informó que los detectives están investigando.

Los vecinos declararon a los medios locales que había un olor horrible proveniente de la funeraria.

Los registros comerciales estatales muestran que la directora de la funeraria, Johanna Morgan, constituyó South Chicago Chapel Inc. en 2022 y su licencia fue suspendida temporalmente el miércoles.

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional del estado indicó que la suspensión de la licencia se debió a que “la práctica continua de la demandada representa un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos, ya que permitió que varios difuntos permanecieran en un área sin refrigeración en condiciones deplorables, incluyendo infestación de roedores, lo que provocó la descomposición y la presencia de gusanos en los cuerpos”.

Los registros comerciales estatales también mencionan a Clark X. Morgan como presidente de la funeraria. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional anunció la revocación de la licencia de director de funeraria de Clark X. Morgan y una multa de $10,000 dólares en 2024 por ejercer con una licencia vencida y por “conducta poco profesional” que no especificó.

La Contralora Estatal, Susana Mendoza, declaró que muchos de los cuerpos en el crematorio estaban apilados y sin refrigeración, según detalló ABC News.

“Horrorizada. Una vez más”, expresó Mendoza en un comunicado. “El descubrimiento de restos en descomposición, a la espera de ser sepultados esta semana en una funeraria del sur de la ciudad, es desgarrador y una abominación. Se trata de personas: la madre, el padre, la hermana, el hermano, el hijo o el amigo de alguien, y merecen algo mejor”.

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