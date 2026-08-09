El lado oscuro del snack favorito: ¿qué tan perjudicial es comer muchas cotufas, crispetas o palomitas de maíz?

Pocas imágenes son tan universales como un balde de palomitas de maíz —cotufas en Venezuela, crispetas en Colombia, pop corn en otros países— acompañando una película, una tarde de series o una reunión entre amigos. Su textura crujiente, su aroma a mantequilla y su bajo costo la han convertido en uno de los snacks más consumidos del mundo. Pero detrás de esa fama inofensiva se esconde una pregunta que nutricionistas y médicos vienen planteando desde hace años: ¿qué tan saludable es realmente comer palomitas en exceso?

El maíz para palomitas es, en su forma natural, un cereal integral. Contiene fibra, antioxidantes conocidos como polifenoles y una cantidad relativamente baja de calorías cuando se prepara sin aditivos. De hecho, varios estudios nutricionales la ubican entre los snacks integrales más completos, siempre que se consuma en su versión más simple: reventada con aire caliente o con una cantidad mínima de aceite, sin sal ni azúcar añadidos.

El problema, coinciden los especialistas, no está tanto en el maíz en sí, sino en lo que se le agrega y en las cantidades que se consumen.

Versiones comerciales: el verdadero riesgo

La mayoría de las palomitas que se consumen hoy —en cines, supermercados o bolsas de microondas— distan mucho de esa versión simple. Suelen venir cargadas de:

Mantequilla o grasas saturadas en exceso, que elevan el aporte calórico de una porción “pequeña” hasta niveles comparables con una comida completa.

en exceso, que elevan el aporte calórico de una porción “pequeña” hasta niveles comparables con una comida completa. Sal en cantidades elevadas , un factor de riesgo asociado a la hipertensión arterial cuando el consumo es frecuente.

, un factor de riesgo asociado a la hipertensión arterial cuando el consumo es frecuente. Saborizantes artificiales y azúcares añadidos , presentes en variedades dulces o “gourmet”.

, presentes en variedades dulces o “gourmet”. Diacetilo , un compuesto químico usado para dar sabor a mantequilla en algunas palomitas de microondas, que ha sido vinculado en estudios ocupacionales con daño pulmonar en trabajadores expuestos de forma prolongada e intensa en fábricas, aunque su riesgo para el consumidor promedio es mucho menor.

, un compuesto químico usado para dar sabor a mantequilla en algunas palomitas de microondas, que ha sido vinculado en estudios ocupacionales con daño pulmonar en trabajadores expuestos de forma prolongada e intensa en fábricas, aunque su riesgo para el consumidor promedio es mucho menor. Revestimientos de las bolsas de microondas, algunos de los cuales han contenido compuestos perfluorados (PFAS), sustancias bajo escrutinio por su posible relación con problemas de salud a largo plazo.

A esto se suma un dato clave: una porción de cine puede superar fácilmente las 1,000 calorías cuando se le añade mantequilla líquida, muy por encima de lo que la mayoría de las personas imagina al pedirla.

Riesgos de comerlas en exceso

Los profesionales de la salud señalan varios efectos negativos asociados al consumo frecuente y desmedido:

1. Aumento de peso. El exceso de grasa y sal en las versiones comerciales puede convertir a las palomitas en un alimento calóricamente denso, favoreciendo el sobrepeso si se consumen con regularidad.

2. Problemas digestivos. La cáscara del maíz es rica en fibra insoluble, beneficiosa en cantidades moderadas, pero que en exceso puede causar hinchazón, gases o molestias intestinales, especialmente en personas con colon irritable u otras sensibilidades digestivas.

3. Riesgo para la salud dental. Los fragmentos duros de cáscara que quedan entre los dientes son una causa frecuente de consultas odontológicas por fracturas dentales o irritación de encías.

4. Riesgo de atragantamiento. Es una de las causas reconocidas de asfixia en niños pequeños, por lo que pediatras recomiendan evitarlas antes de los cuatro años.

5. Presión arterial elevada. El alto contenido de sodio en las versiones saladas comerciales puede contribuir, con el consumo habitual, a elevar la presión arterial en personas predispuestas.

¿Hay que dejar de comerlas?

La respuesta de nutricionistas consultados en distintos medios especializados es unánime: no se trata de eliminar las palomitas, sino de elegir bien la versión y controlar la porción. Preparadas en casa con aire caliente, con una pizca de sal o especias en lugar de mantequilla abundante, siguen siendo consideradas una opción de snack razonable dentro de una dieta equilibrada, gracias a su aporte de fibra y su capacidad de generar saciedad con pocas calorías.

El consejo se resume en una idea simple que repiten los especialistas: el maíz no es el enemigo; el enemigo está en la mantequilla derramada, la sal acumulada y las porciones que, sin darnos cuenta, terminamos comiendo de más.

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