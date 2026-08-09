Mobbing: la violencia silenciosa que erosiona la salud mental

Llega puntual todos los días. Cumple con sus tareas, incluso las supera. Y sin embargo, algo ha cambiado: los comentarios sarcásticos en las reuniones, el correo que nunca recibe, el proyecto que le quitan sin explicación, el silencio incómodo cuando entra a la sala. No es paranoia. Es mobbing, y quienes lo padecen suelen tardar meses —a veces años— en ponerle nombre a lo que están viviendo.

El término, acuñado por el psicólogo alemán Heinz Leymann en la década de 1980, describe una forma de violencia psicológica sistemática ejercida en el ámbito laboral: hostigamiento, aislamiento, desprestigio o exclusión sostenidos en el tiempo, dirigidos a una persona con el objetivo —explícito o no— de desestabilizarla, desacreditarla o forzar su salida.

Más común de lo que parece

A diferencia de un conflicto puntual entre compañeros, el mobbing se caracteriza por su repetición y su intencionalidad. No es un mal día ni una discusión aislada: es un patrón sostenido, que puede provenir de un superior (mobbing vertical descendente), de un subordinado hacia su jefe (ascendente) o entre pares (horizontal).

Las formas que adopta son variadas y, muchas veces, difíciles de probar: la asignación de tareas humillantes o imposibles de cumplir, la crítica constante y desproporcionada, el aislamiento social deliberado, la difusión de rumores, la invisibilización del trabajo realizado o la sobrecarga intencional de funciones. Su sutileza es, precisamente, lo que lo vuelve tan dañino: rara vez deja pruebas tangibles, y quien lo sufre suele dudar de su propia percepción antes de animarse a hablar.

El costo invisible en la salud mensual

Los especialistas en salud ocupacional coinciden en que el mobbing no es un simple factor de estrés laboral, sino una experiencia con capacidad de generar daño psicológico profundo y duradero. Entre sus consecuencias más frecuentes se encuentran:

Ansiedad y estrés crónico , con síntomas físicos asociados como insomnio, taquicardia o trastornos digestivos.

, con síntomas físicos asociados como insomnio, taquicardia o trastornos digestivos. Cuadros depresivos , que pueden ir desde el desánimo persistente hasta episodios de depresión mayor.

, que pueden ir desde el desánimo persistente hasta episodios de depresión mayor. Baja autoestima y sentimientos de fracaso , incluso en profesionales con trayectorias sólidas.

, incluso en profesionales con trayectorias sólidas. Trastorno de estrés postraumático (TEPT) , en los casos más severos y prolongados.

, en los casos más severos y prolongados. Aislamiento social, ya que el desgaste emocional suele extenderse a la vida personal y familiar.

A esto se suma un elemento particularmente insidioso: la sensación de estar “volviéndose loco”. Como el hostigamiento suele ser encubierto y negado por quienes lo ejercen, la víctima experimenta una disonancia constante entre lo que percibe y lo que el entorno valida, lo que profundiza la angustia y retrasa la búsqueda de ayuda.

Por qué cuesta tanto pedir ayuda

El silencio es, quizás, el aliado más eficaz del mobbing. El miedo a represalias, a no ser creído, a perder el empleo o a ser señalado como “conflictivo” lleva a muchas personas a callar durante largos períodos. A esto se suma, en no pocos casos, una cultura organizacional que minimiza el problema o lo reduce a “roces normales” del ambiente laboral.

Los especialistas insisten en que romper ese silencio es el primer paso. Documentar los hechos —correos, mensajes, fechas, testigos—, buscar apoyo psicológico y, cuando sea posible, recurrir a los canales de denuncia internos o externos, resulta clave tanto para la salud de la persona afectada como para frenar la dinámica antes de que se agrave.

La responsabilidad de los organizadores

Cada vez más legislaciones y empresas reconocen el mobbing como un riesgo psicosocial que debe gestionarse con la misma seriedad que cualquier otro riesgo laboral. Protocolos de prevención, canales de denuncia confidenciales, capacitación en liderazgo saludable y una cultura organizacional que no tolere el maltrato son medidas que, según especialistas en recursos humanos y salud ocupacional, pueden marcar la diferencia entre un ambiente tóxico y uno seguro.

Porque, en definitiva, el mobbing no solo destruye la salud mental de quien lo padece: también erosiona la productividad, el clima laboral y la reputación de las organizaciones que miran para otro lado.

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