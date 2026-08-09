Tallulah, la hija de Demi Moore y Bruce Willis, se casó en una íntima ceremonia

La hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah Willis, contrajo matrimonio con el músico Justin Acee en una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho, este sábado 8 de agosto. La pareja, que comenzó su relación en enero de 2023, anunció su compromiso en Nochebuena de 2024. La noticia del enlace fue confirmada inicialmente por la revista Vogue, que tuvo acceso exclusivo a los preparativos.

Para su gran día, Tallulah lució un espectacular vestido de novia sin tirantes, confeccionado a medida por Pierpaolo Piccioli, director creativo de Balenciaga. Se trata de uno de los primeros diseños nupciales creados por el italiano desde que asumió su cargo en la firma.

El vestido, confeccionado en satén de seda y organza de seda, presenta una falda con cola drapeada y un gran lazo en la espalda. Según explicó la propia Tallulah, Piccioli quería que el lazo hiciera que el vestido pareciera “un regalo que se desempaqueta”.

La elaboración de esta pieza única requirió un total de 712 horas de trabajo, incluyendo 405 horas de confección y ajustes en el taller, mientras que el velo necesitó nueve horas adicionales.

Este laborioso proceso se debió en parte al bordado a mano de cada pétalo de organza, que fueron aplicados individualmente por los artesanos de Balenciaga.

El escote del vestido, por su parte, se inspiró en un diseño de Balenciaga que su madre, Demi Moore, lució en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair a principios de ese año.

Para dar forma a su visión, Tallulah contó con la ayuda del estilista de confianza de su madre, Brad Goreski. La propia Tallulah confesó sentirse “como si estuviera fuera de mi cuerpo” y “viviendo un momento de princesa”.

Sobre su compromiso

Su compromiso, anunciado en diciembre de 2024 con una tierna fotografía en la que la pareja aparece besándose y mostrando el anillo sobre un camino de pétalos de rosa, fue recibido con gran entusiasmo. Rumer Willis, su hermana mayor, describió entonces su relación como “el amor más hermoso que se puede presenciar y ver crecer” y dio la bienvenida a Justin Acee a la familia: “Justin, tengo tanta suerte de poder llamarte hermano… Estoy obsesionada con ustedes dos”.

Su madre, Demi Moore, también celebró la noticia en sus redes sociales, calificándola como “una propuesta navideña” .

Justin Acee, quien desarrolla su carrera musical bajo el nombre artístico de NIGHTIES, y Tallulah han mantenido su relación relativamente alejada del foco mediático, aunque él ha sido descrito como un gran apoyo para ella mientras enfrenta los problemas de salud de su padre, Bruce Willis, diagnosticado con demencia frontotemporal.

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