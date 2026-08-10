Estudiante de la Universidad de Arizona fue asesinada presuntamente por su novio, quien huyó a Alemania

La muerte de una estudiante de 19 años de la Universidad de Arizona es investigada como un presunto feminicidio después de que fuera encontrada sin vida en su apartamento de Tucson con signos de violencia. Su novio, también estudiante de esa institución, fue detenido en Alemania cuando presuntamente intentaba huir hacia India, informó la policía.

Julissa Rubi Salazar fue localizada el jueves alrededor de las 4:00 pm, después de que sus padres solicitaran un operativo de verificación de bienestar al no poder comunicarse con ella. Bomberos acudieron inicialmente al apartamento y solicitaron la presencia de agentes policiales al sospechar que la joven había sido víctima de un homicidio.

Los detectives que acudieron al lugar encontraron a Salazar en el suelo del apartamento. De acuerdo con la orden de arresto obtenida por medios locales, la joven presentaba marcas de estrangulamiento y arañazos en el cuello.

La investigación llevó a las autoridades a identificar a su novio, Varun Batchigari, de 20 años, como el principal sospechoso. La policía obtuvo una orden de arresto por asesinato en primer grado y secuestro.

Batchigari fue detenido posteriormente en Alemania, cuando presuntamente intentaba continuar su viaje hacia India. Las autoridades estadounidenses trabajan ahora en su extradición a Arizona para que enfrente el proceso judicial.

Sus amigas dijeron que tenía miedo de su novio

La investigación policial también permitió conocer que Salazar había expresado a personas cercanas su intención de terminar la relación con Batchigari debido a episodios de violencia que, según los testimonios incluidos en la investigación, ya habían ocurrido.

Una de sus compañeras de apartamento dijo a los detectives que la joven planeaba terminar la relación porque presuntamente había sido víctima de una agresión sexual por parte de su novio y tenía miedo de su comportamiento violento.

Otra compañera relató que el 5 de agosto, un día antes de que Salazar fuera encontrada muerta, escuchó gritos provenientes de la habitación de la joven durante varios minutos.

La compañera le envió un mensaje para preguntarle si estaba bien. Salazar respondió que sí y señaló que únicamente había tenido una discusión.

Sin embargo, la investigación sostiene que existían otros indicios de una relación marcada por episodios de violencia.

Otra mujer entrevistada por los detectives afirmó que Batchigari la había agredido sexualmente durante una fiesta de Halloween, aunque no había denunciado el hecho ante las autoridades.

Los investigadores también encontraron antecedentes judiciales relacionados con el sospechoso. Registros citados en la investigación muestran que enfrentaba un caso pendiente por agresión que causó lesiones en el condado de Pima, derivado de un incidente ocurrido en mayo.

El sospechoso habría utilizado las pertenencias de Salazar para escapar

Después del crimen, Batchigari habría utilizado el teléfono y las tarjetas bancarias de Salazar para desplazarse hasta el Aeropuerto Internacional de Tucson.

De acuerdo con la orden de arresto, posteriormente habría enviado mensajes a la madre de la joven utilizando el teléfono de su hija.

La madre sospechó de inmediato de esos mensajes porque, según la investigación, el contenido y la manera de escribir no coincidían con la forma habitual de comunicarse de Salazar.

Ante esas dudas, solicitó que las autoridades realizaran una verificación en el apartamento. Fue entonces cuando la joven fue encontrada muerta.

Las autoridades determinaron que Batchigari había abandonado Estados Unidos. Desde Tucson habría viajado en avión hasta Houston y posteriormente a Alemania, desde donde presuntamente tenía previsto continuar hacia India.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) alertó a sus representantes en Europa y, finalmente, el sospechoso fue localizado y detenido en Alemania.

Batchigari permanece bajo custodia en ese país mientras se desarrolla el proceso para determinar su eventual extradición a Arizona.

La investigación también reveló que el joven había dejado recientemente la Universidad de Arizona después de un enfrentamiento físico y que había perdido su empleo. Esta situación, de acuerdo con los documentos citados por medios locales, habría complicado su capacidad para pagar el alquiler y puesto en riesgo su permanencia legal en Estados Unidos.

Las autoridades no han establecido públicamente que estos factores hayan sido el motivo del asesinato.

Tampoco se ha informado sobre los detalles de la relación entre ambos ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte de Salazar. La acusación contra Batchigari deberá ser sustentada ante un tribunal y el sospechoso mantiene su derecho al debido proceso.

La familia pide apoyo para los gastos funerarios

La muerte de Salazar ha dejado a sus padres y a sus dos hermanas menores, de acuerdo con una campaña de recaudación de fondos creada para ayudar a cubrir los gastos funerarios.

La familia y los amigos la describieron como una hija, hermana y amiga profundamente querida.

La campaña señala que Salazar era una integrante muy querida de su familia y que su ausencia ha dejado un profundo impacto entre quienes la conocieron.

Sigue leyendo:

–“La peor pesadilla de cualquier padre”: abuela en estado de ebriedad atropella y mata a su nieto en Louisiana

–Mató a dos personas en Nuevo México tras recibir supuesto “mensaje encriptado de una cucaracha”

–Mujer de Nueva Jersey apuñaló a su hermano de dos años tras escuchar “voces” que le ordenaban hacerlo