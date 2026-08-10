¡Potente! Dodge Charger Super Bee 2027, 600 caballos para dominar la pista

Dodge decidió que el nuevo Charger necesitaba algo más que potencia para recuperar ese carácter agresivo que tantos aficionados esperan de la marca.

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La respuesta es el Charger Super Bee Launch Edition 2027, una variante que toma la base del SIXPACK y la convierte en una máquina mucho más seria cuando llega la hora de entrar a un circuito.

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Hay un detalle que seguramente dará de qué hablar. El nuevo Super Bee prescinde del tradicional HEMI V8 y apuesta por el Hurricane de seis cilindros en línea con doble turbo. La mecánica entrega 600 caballos de fuerza y 531 libras-pie de torque, cifras que convierten a esta versión en la más potente de la nueva familia Charger con motor de combustión.

Más presión para el Hurricane

Dodge no se limitó a modificar la programación electrónica para conseguir esos números. El Super Bee recibe turbocompresores Garrett de mayor tamaño, capaces de superar las 30 psi de presión, además de una gestión electrónica revisada y un sistema de refrigeración preparado para soportar sesiones exigentes.

El torque máximo también aparece antes, desde las 3,000 rpm. Eso significa que el conductor tendrá una respuesta más inmediata al acelerar, algo especialmente importante cuando el vehículo sale de una curva o necesita recuperar velocidad.

Las prestaciones están a la altura. El Super Bee puede pasar de 0 a 60 mph en 3,4 segundos y completar el cuarto de milla en 11,8 segundos. La transmisión automática de ocho velocidades trabaja junto con la tracción integral para aprovechar toda esa fuerza.

Un Charger que también sabe jugar de lado

Dodge guardó una de sus funciones más interesantes para quienes disfrutan de conducir sin tantas restricciones. Desde el nuevo volante deportivo se puede desconectar el eje delantero y convertir el Super Bee en un vehículo de tracción trasera.

La función permite buscar derrapes controlados y darle un carácter mucho más juguetón al automóvil. También están disponibles Launch Control, reserva de par, preparación para carrera, modo de arrastre y modo pista, cada uno pensado para modificar la respuesta del auto según las condiciones.

El paquete Track Package suma además el Drive eXperience Recorder, que puede grabar las sesiones en 1080p a 60 cuadros por segundo y guardar datos de telemetría para analizarlos después.

Dodge Super Bee Launch Edition 2027. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

Chasis preparado para el circuito

La puesta a punto no termina con el motor. El Super Bee incorpora amortiguadores adaptativos de doble válvula CDC, capaces de gestionar por separado la compresión y extensión de cada unidad.

Dodge también modificó los resortes y la barra estabilizadora trasera, además de reforzar diferentes elementos de la suspensión. La idea es conseguir un comportamiento más preciso sin convertir el Charger en un auto imposible de utilizar a diario.

Para detener los 600 caballos aparecen frenos Brembo con discos de 16 pulgadas, pinzas de seis pistones delante y cuatro detrás. Las pastillas tienen una superficie de contacto 27% mayor, una mejora pensada para resistir mejor el calor acumulado durante una conducción exigente.

El Dodge Super Bee Launch Edition 2027. Crédito: Dodge. Crédito: Cortesía

Mucho agarre y más carga aerodinámica

El contacto con el asfalto queda en manos de neumáticos Goodyear Eagle F1 Supercar 3 de 305 milímetros de ancho, instalados sobre llantas forjadas de 20 pulgadas.

La carrocería también fue revisada. El nuevo diseño frontal permite llevar más aire hacia el sistema de refrigeración y añade soluciones aerodinámicas que generan más de 45 kilogramos de carga adicional a 149 mph, equivalentes a 240 km/h.

En el apartado visual, la Launch Edition tendrá tres propuestas. Sucker Punch es la más llamativa, con amarillo fluorescente y detalles negros. Diamond Black apuesta por una imagen mucho más sobria, mientras que Shady combina gris con elementos en negro brillante.

El interior mantiene ese enfoque deportivo con asientos de tela, refuerzos laterales más marcados, detalles Citrus Peel y emblemas Super Bee. El volante con levas más grandes completa una cabina pensada para que el conductor tenga claro que esta no es una versión cualquiera del Charger.

El Dodge Charger Super Bee 2027 llegará como una de las apuestas más radicales de la nueva generación. Su precio no fue indicado en la información suministrada, pero queda claro que Dodge no quiso hacer simplemente otro Charger potente. Esta vez, la prioridad está en conseguir un auto capaz de divertirse seriamente cuando abandona la carretera y entra a una pista.

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