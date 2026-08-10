Trabajador de Costco en Washington fue acusado de matar a un compañero por celos por una mujer

Un trabajador de Costco en Washington fue acusado de asesinato en segundo grado después de que, según los fiscales, persiguiera en su vehículo a un compañero de trabajo y embistiera deliberadamente la motocicleta que conducía, provocando un accidente en el que el joven murió.

Tyler Sorensen, de 22 años, permanece detenido en la cárcel del condado de King, en Washington, tras la muerte de Jonathan Langdon, de 20 años, ocurrida el 31 de julio en Issaquah.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, Sorensen habría seguido a Langdon después de que ambos terminaran su jornada laboral en una tienda de Costco. Los investigadores sostienen que el acusado se habría molestado después de observar a Langdon abrazar a una compañera de trabajo por la que él sentía interés.

Las cámaras de vigilancia captaron el momento en que un sedán gris, presuntamente conducido por Sorensen, siguió a la motocicleta de Langdon. En las imágenes, según los documentos del caso, el automóvil se habría aproximado al vehículo de dos ruedas antes de impactarlo.

Langdon salió despedido de la motocicleta y chocó contra una señal de tránsito. Murió como consecuencia de las lesiones provocadas por el impacto.

El acusado habría admitido que golpeó la motocicleta

Los fiscales sostienen que Sorensen abandonó inicialmente el lugar del accidente y condujo hasta su vivienda. De acuerdo con los documentos judiciales, solo se habría detenido para comprobar que su automóvil no hubiera sufrido daños importantes.

Un agente de la Patrulla Estatal de Washington llegó a detenerlo por exceso de velocidad aproximadamente después del incidente, pero, según los documentos, el funcionario todavía desconocía que el joven podía estar relacionado con un accidente fatal ocurrido kilómetros atrás.

Los investigadores afirman que Sorensen regresó posteriormente al lugar del accidente acompañado por su padre.

Durante las entrevistas con la policía, el joven habría reconocido que golpeó intencionalmente la motocicleta. Los fiscales señalaron que explicó a los investigadores que estaba furioso después de ver a Langdon abrazar a Samantha Peterson, otra trabajadora de Costco.

Según los documentos judiciales, Sorensen dijo que su reacción fue impulsiva y que había querido “asustarlo”, aunque también habría reconocido que había tenido la intención de golpear la motocicleta.

El acusado habría descrito su estado emocional en ese momento como de extrema ira. Los investigadores también encontraron un mensaje que, según los fiscales, Sorensen envió poco después del choque a personas cercanas: “I f****d up bad”.

La mujer negó haber tenido una relación con el acusado

Peterson también fue entrevistada por las autoridades. Según los documentos, la joven negó haber mantenido una relación sentimental con Sorensen.

La mujer declaró que ambos eran compañeros y que, aunque tenían una relación de amistad, ella le había expresado en repetidas ocasiones que estaba cruzando límites.

Los fiscales sostienen que la reacción de Sorensen estuvo relacionada con los celos que sintió al observar la interacción entre Peterson y Langdon.

El caso, sin embargo, deberá ser determinado en los tribunales. Sorensen se declaró no culpable durante una audiencia celebrada el jueves.

La Fiscalía presentó un cargo de asesinato en segundo grado y el juez estableció una fianza de 2 millones de dólares. El acusado permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial.

Sorensen permanecerá detenido

Tras la audiencia de presentación de cargos, el juez ordenó que Sorensen permaneciera bajo custodia. Su próxima comparecencia está prevista para el 27 de agosto, cuando se realizará una audiencia preliminar del proceso.

El cargo de asesinato en segundo grado implica que la Fiscalía considera que existió una conducta intencional o consciente que provocó la muerte, aunque la calificación definitiva del caso dependerá de la evidencia presentada durante el proceso.

La investigación continúa mientras los fiscales y detectives revisan las imágenes de vigilancia, los testimonios y las declaraciones entregadas por el acusado y otras personas vinculadas con el caso.

Sorensen mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra.

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