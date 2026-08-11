LATAM Airlines apoyará a viajeros cuyos destinos sean ciudades colombianas afectadas por el terremoto

Ante los daños causados por un terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el país la mañana del lunes con afectaciones principales en tres ciudades de Colombia, a través de algunas acciones, LATAM Airlines dio a conocer que apoyará a viajeros cuyos destinos sean Cali, Pereira y Armenia.

Mediante un comunicado, el grupo de aerolíneas más grande de Sudamérica pondrá en marcha una serie de medidas de flexibilidad para facilitar la reprogramación de viajes a quienes ya cuenten con boletos previamente adquiridos para volar próximamente y que deseen hacer uso de ellos para fechas posteriores.

De esta manera, los pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 16 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia, tendrán la opción de reprogramarlos, sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa.

Asimismo, quienes estén interesados en solicitar una devolución total de la cantidad pagada pueden acceder a ello.

La compañía señala que un cambio de ruta estará sujeto a disponibilidad de asientos en la misma cabina del boleto original.

Las afectaciones en Colombia derivadas del terremoto que impactó principalmente a tres ciudades colombianas son millonarias. (Crédito: Miguel Ángel López / AP)

Por otra parte, LATAM Airlines Colombia destacó que, como medida de autorregulación y ante el incremento de la demanda, optó por establecer topes tarifarios para las rutas con origen o destino en Cali, Armenia y Pereira.

Mientras continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre edificios colapsados en las ciudades señaladas, la cifra de fallecidos más reciente supera las 200 víctimas y se habla de cerca de 1,200 heridos.

Por su parte, el gobierno estadounidense, a través Departamento de Estado, anunció una ayuda inicial de $15.5 millones de dólares en apoyo a la estrategia de rescate de víctimas y afectados implementada por el presidente Abelardo de la Espriella.

De manera adicional, la administración Trump activó un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART) para apoyar las operaciones críticas de las autoridades y organizaciones colombianas que redoblan esfuerzos para facilitar la búsqueda de sobrevivientes atrapados debajo de los escombros de cientos de inmuebles no soportaron la fuerza de la naturaleza y terminaron por desplomarse causando dolor y muerte.

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