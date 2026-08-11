Nieto de Raúl Castro fue señalado por presuntos vínculos con mafia cubana en México, revela NYT

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro y una de las figuras que participan en las conversaciones entre La Habana y Washington, fue señalado por presuntos vínculos con una organización criminal conocida como la “Mafia Cubana de Quintana Roo”, de acuerdo con una investigación publicada este martes por The New York Times.

Los señalamientos aparecen en documentos judiciales estadounidenses revisados por el diario y en testimonios de integrantes de la organización. Rodríguez Castro, de 42 años y conocido como “El Cangrejo”, no ha sido acusado formalmente de ningún delito y tampoco está claro si las autoridades estadounidenses mantienen una investigación abierta en su contra.

Según The New York Times, al menos dos integrantes de la red mencionaron su nombre ante fiscales estadounidenses y lo señalaron como un colaborador que habría facilitado el movimiento de miembros de la organización hacia y desde Cuba.

Uno de los testimonios que más peso tendría en el expediente corresponde a José Miguel González Vidal, integrante de la organización que se declaró culpable en Estados Unidos y recibió una condena de 25 años de prisión. De acuerdo con el diario, González Vidal declaró que entregó a Rodríguez Castro una embarcación robada.

La organización investigada por autoridades estadounidenses y mexicanas operaba desde al menos 2009 y mantenía actividades entre Cuba, Quintana Roo, Florida y otros puntos de la región.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó en 2023 que una organización criminal transnacional con operaciones en Cuba, México, España y el sur de Florida estaba involucrada en tráfico de migrantes, robo de embarcaciones, lavado de dinero, extorsión y sobornos a funcionarios.

La investigación federal determinó que miembros de la red robaban embarcaciones en la costa oeste de Florida y las trasladaban a México para utilizarlas en sus actividades ilícitas.

En el caso del tráfico de personas, los integrantes de la organización exigían a migrantes cubanos proporcionar los datos de familiares a quienes después reclamaban hasta $10,000 dólares para permitir su liberación. El Departamento de Justicia documentó además casos de personas retenidas y extorsionadas en México.

De acuerdo con el reportaje, los testimonios describen a Rodríguez Castro como una persona con acceso privilegiado a los círculos de poder cubanos. Esa posición, según los fiscales y testigos citados, habría permitido a la red operar con mayor libertad y facilitar el tránsito de personas buscadas por las autoridades.

Si bien el Departamento de Justicia ha descrito al grupo como una organización criminal transnacional y confirmó que sus integrantes obtenían ganancias mediante el tráfico y extorsión de migrantes cubanos, además del traslado de bienes robados y operaciones de lavado de dinero, no ha señalado a Rodríguez Castro.

En respuesta, el Gobierno cubano negó cualquier vínculo entre Rodríguez Castro y la organización criminal.

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos R. Fernández de Cossío, declaró a The New York Times que “no hay duda” de que existen organizaciones criminales en América Latina que se benefician del tráfico de migrantes hacia Estados Unidos, pero afirmó que estas estructuras “no tienen ningún vínculo con el Gobierno cubano”.

La Habana calificó específicamente las acusaciones contra Rodríguez Castro como “calumnias”.

Sigue leyendo:

• Marco Rubio difunde video donde llama a los cubanos a construir una “nueva Cuba” propuesta por el gobierno de Trump

• Trump insiste en ver a Cuba como “una nación fallida” donde se carece de todo por culpa de su gobierno

• Cuba acusa a EE.UU. de fabricar un “expediente fraudulento” sobre drones para justificar una acción militar en la isla