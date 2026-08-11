Premio de $1.4 millones obtiene boleto Powerball vendido en Los Ángeles

Un boleto de Powerball vendido en Hollywood se quedó a un número de ser ganador del jackpot de $905 millones de dólares en el sorteo celebrado la noche de este lunes.

Sin embargo, el boleto que acertó cinco de los seis números sorteados le dio a su afortunado propietario un premio de $1.4 millones de dólares.

De acuerdo con la Lotería de California, el ticket fue expedido en una tienda de conveniencia 7-Eleven localizada en el 5700 de Santa Mónica Boulevard, cerca de la intersección con North Wilton Place, en Hollywood.

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El boleto resultó premiado con $1,478,686 dólares, sin el descuento respectivo de impuestos.

Los números que salieron ganadores en el sorteo de este lunes fueron: 6, 37, 54, 55 y 64. El número Power en esta ocasión fue el 10.

El interés por el concurso Powerball va en ascenso, debido a que la bolsa del premio principal subió a los $975 millones de dólares para el sorteo programado para la noche de este miércoles 12 de agosto, con un premio en efectivo de $433.1 millones de dólares.

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Los ganadores de los premios de la lotería Powerball deben tener en cuenta que la bolsa se anuncia sin el descuento de impuestos.

El monto definitivo que recibe cada ganador depende de varios factores: si tiene que pagar impuestos estatales en su lugar de residencia y si opta por recibir el monto del premio en efectivo o en pagos anuales.

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Los ganadores que eligen la opción de anualidad reciben un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales, con el incremento correspondiente a la inflación.

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