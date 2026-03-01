SuperLotto Plus: Premio de $32 millones para boleto vendido en San Bernardino

La fortuna tocó a la puerta con un premio de $32 millones de dólares para un seguidor de la lotería SuperLotto Plus.

Un boleto vendido en el condado de San Bernardino obtuvo el millonario premio al ser el único en acertar los seis números del sorteo que se llevó a cabo la noche de este sábado.

JACKPOT!: #SuperLottoPlus WINNER sold in Upland by the Circle K at 681 E. Foothill Blvd. Check your tickets, California & thank you for supporting California public education. Winning numbers and details in the link: https://t.co/Xa0WYtpHP7 #CaliforniaForAll… — CA Lottery Press (@calotterypress) March 1, 2026

El ticket fue adquirido en la tienda de conveniencia Circle K de 681 East Foothill Boulevard, en la ciudad de Upland, de acuerdo con la Lotería de California.

“Ganador del SuperLotto Plus, vendido en Upland por Circle K en 681 E. Foothill Blvd. Revise sus boletos. California, y gracias por apoyar la educación pública de California“, publicó la Lotería de California en sus redes sociales.

En el sorteo, hubo otros dos boletos que acertaron cinco números, pero no al número Mega, por lo que se hicieron acreedores a premios de $17,895 dólares, cada uno.

Uno de los boletos fue comprado en la tienda de conveniencia 7-Eleven de 4220 Eagle Rock Boulevard, en el área de Glassell Park, en Los Ángeles.

El segundo boleto se vendió en Kens Market, en 901 Inglewood Avenue, en Redondo Beach, en el condado de Los Ángeles.

Los números que salieron sorteados la noche de este sábado fueron: 8, 11, 22, 37 y 46, mientras que el número Mega fue el 24.

El sorteo SuperLotto Plus que se llevó a cabo este sábado fue el 26° desde la última ocasión en que el concurso tuvo un boleto que acertó los seis números.

De acuerdo con la Lotería de California, en el concurso de SuperLotto Plus, las probabilidades de acertar los cinco números más el número Mega son de 1 en 41,416,353.

La Lotería de California destina un porcentaje del costo de cada boleto adquirido para entregarlo a las escuelas públicas del estado.

