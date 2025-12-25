Gran premio de $2.8 millones para boleto de Powerball en el sur de California

Un concursante de la lotería Powerball se quedó muy cerca de ganar el premio mayor en el sorteo celebrado en Nochebuena, pero se hizo acreedor a recibir una bolsa de $2.8 millones de dólares.

La Lotería de California informó que un boleto que se adquirió en Chino Hills, en el condado de San Bernardino, acertó a cinco de los seis números, por lo que obtuvo un premio de $2,811,275 dólares.

1/2 – Congratulations to the #Powerball jackpot winner in Arkansas tonight! Incredible run to the $1.82 billion top prize. Meanwhile, one lucky #CAlottery player in Chino Hills matched 5 numbers with a ticket from the 7-Eleven store on Chino Hills Parkway at Pipeline Avenue. A… — CA Lottery Press (@calotterypress) December 25, 2025

Los números que salieron sorteados fueron el 4, 25, 31, 52 y 59, además del 19 como número Power.

El ticket se compró en la tienda de conveniencia 7-Eleven localizada en 4092 Chino Hills Parkway, en la ciudad de Chino Hills, en el condado de San Bernardino.

La misma tienda vendió en 2016 un boleto Powerball que ganó un premio mayor de Powerball de $1,500 millones de dólares.

En el concurso de este miércoles, un boleto vendido en Arkansas se adueñó del jackpot principal de $1,817 millones de dólares, el segundo premio más grande en la historia de Powerball.

Para el concurso Powerball de este sábado 27 de diciembre, la bolsa principal se restablecerá a $20 millones de dólares, con el multiplicador Power Play 10X disponible, ya que el premio mayor anunciado es inferior a $150 millones de dólares.

Las probabilidades de ganar el premio principal de Powerball son de 1 en 292.2 millones, mientras que las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 24.9.

