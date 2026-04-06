Por error, Lotería de California divulga dirección de ganador de $12 millones

La Lotería de California publicó, por error, la dirección particular de un ganador de un premio mayor de $12 millones de dólares.

En un correo electrónico, enviado el viernes 3 de abril, la agencia la incluyó de forma accidental en un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación para anunciar a los ganadores de premios mayores.

La Lotería de California identificó a Raúl Servellon de Leo como el ganador del sorteo de la lotería SuperLotto Plus del 29 de noviembre de 2025, con un premio de $12 millones de dólares.

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En su comunicado, los funcionarios proporcionaron el nombre de la tienda que emitió el boleto ganador, King Wine & Liquor 2, pero proporcionaron una dirección residencial, mientras que el negocio está en 2346 Fruitridge Road, en la ciudad de Sacramento.

La Lotería de California confirmó a la cadena Fox que la dirección proporcionada en el correo electrónico correspondía al domicilio del ganador.

“Proteger la privacidad de los jugadores y garantizar la exactitud de la información son prioridades absolutas para la Lotería de California”, dijo la agencia en un comunicado de prensa posterior.

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“Esto nunca había ocurrido en la Lotería de California, y estamos revisando nuestros protocolos para asegurar que no vuelva a suceder”, agregó.

De acuerdo con la agencia de lotería estatal, el correo electrónico se envió a unos 800 medios de comunicación.

“Lamentamos el error y agradecemos la comprensión del público mientras trabajamos con rapidez para garantizar que toda la información compartida sea precisa y segura“, dijo.

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Por ley, la Lotería de California debe dar a conocer el nombre de los ganadores de los premios mayores de sus sorteos, pero no proporciona más datos personales de los concursantes.

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