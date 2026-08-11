Tras ser liberado bajo fianza, un hombre mata a sus padres y luego se quita la vida en Nueva York

Un hombre de 35 años habría asesinado a sus padres y posteriormente se habría quitado la vida en una vivienda de Madison, Nueva York, poco después de que la pareja pagara $10,000 dólares para sacarlo de prisión, donde se encontraba detenido por un caso de violencia doméstica.

El sospechoso fue identificado como Justin Sislo. Sus padres eran Steve Sislo, de 76 años, y Donna Walker-Sislo, de 72.

Las autoridades acudieron a la vivienda el viernes por la mañana después de recibir un reporte relacionado con el inmueble. Desde el exterior, los agentes pudieron observar a través de una ventana los cuerpos de dos adultos que, según su descripción, estaban evidentemente muertos.

Los oficiales también detectaron un fuerte olor que podría haber correspondido a propano o gasolina y escucharon lo que parecía ser una fuga de gas dentro de la vivienda.

El hombre había sido detenido por violencia doméstica

La investigación reveló que Sislo tenía antecedentes penales y que existían órdenes temporales de protección en su contra.

Además, legalmente no podía portar el arma de fuego que presuntamente utilizó en el ataque.

Menos de un mes antes de los hechos, Sislo había sido detenido en el condado de Cayuga, en el centro de Nueva York, por presuntamente agredir a su novia de 56 años.

La policía también había comenzado a investigarlo por otro posible caso de violencia doméstica después de recibir información que lo vinculaba con un incidente similar en el condado de Madison, ubicado aproximadamente 60 millas al noreste.

El 29 de julio, agentes registraron su vivienda y decomisaron varias armas de fuego y otras evidencias.

Posteriormente, Sislo fue arrestado y acusado de múltiples delitos, entre ellos seis cargos de agresión, tres de estrangulamiento, seis de amenaza, uno de puesta en peligro imprudente, cuatro de posesión criminal de armas y dos de acoso.

También fue acusado de promover un intento de suicidio y trasladado a la cárcel del condado de Madison.

Sus padres pagaron para sacarlo de prisión

Después de su arresto, los padres de Sislo acudieron a las autoridades y pagaron una fianza de aproximadamente $10,000 dólares.

Las autoridades no han establecido públicamente el motivo por el que Sislo habría atacado a sus padres.

La relación entre el hombre y su padre también había registrado episodios de conflicto anteriormente.

De acuerdo con los antecedentes policiales, Steve Sislo y su hijo estuvieron involucrados en un incidente doméstico ocurrido el 22 de marzo de 2024. En aquella oportunidad no se presentaron cargos.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades de Nueva York.

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