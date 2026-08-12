Romeo Santos creó fundación para apoyar a niños con autismo

El astro de la música latina Romeo Santos anunció el lanzamiento de la Fundación Los Santos, una organización filantrópica registrada como entidad sin fines de lucro, concebida para construir un legado perdurable y transformar la calidad de vida de las nuevas generaciones.

Desarrollada tras varios años de planificación, la institución está dedicada a respaldar a niños con autismo y a sus familias mediante el acceso facilitado a recursos de desarrollo, oportunidades educativas e iniciativas impulsadas por la comunidad.

La misión de la organización surge como respuesta directa a la experiencia personal del denominado “Rey de la Bachata” como padre de un niño con autismo, una vivencia que profundizó su sensibilidad y compromiso social.

“Esta fundación es profundamente personal para mí”, expresó el cantautor en un comunicado. “Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días. Ese recorrido me ha abierto los ojos a la necesidad de una mayor comprensión, acceso a recursos y apoyo significativo para los niños con autismo y para las personas que los aman y cuidan. Durante años he querido crear algo que pudiera marcar una diferencia real, no solo para mi propia familia, sino también para muchas otras que enfrentan circunstancias similares”, agregó.

Según los datos más recientes de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años o menos ha sido diagnosticado con autismo en EE. UU., lo que evidencia la imperiosa necesidad de disponer de sistemas de apoyo inclusivos y accesibles.

La Fundación Los Santos priorizará el otorgamiento de subvenciones, la creación de alianzas estratégicas y el financiamiento de programas junto a escuelas y organizaciones comunitarias. La entidad iniciará sus operaciones respaldada por una contribución personal de Romeo Santos y organizará encuentros exclusivos para sumar a líderes comprometidos con impulsar un impacto social duradero.

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