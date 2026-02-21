Romeo Santos defendió a los latinos del ICE: “Siempre estoy abogando por mi comunidad”

En una noche cargada de emociones y música, el “Rey de la Bachata”, Romeo Santos, aprovechó el escenario de Premio Lo Nuestro 2026 no solo para celebrar su triunfo como Artista del Año Tropical, sino para despejar cualquier duda sobre su postura política y social respecto al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de los Estados Unidos.

Tras recibir su estatuilla, el artista de origen dominicano ofreció un contundente discurso con el que buscó poner fin a las críticas y especulaciones surgidas semanas atrás.

La controversia se había originado tras una entrevista en la que sus respuestas fueron interpretadas por algunos como ambiguas o favorables a las prácticas de la entidad migratoria.

“No siempre voy a tener el discurso idóneo”, admitió Santos ante una audiencia que guardaba silencio. “Me harán preguntas en las cuales voy a contestar sin llenar sus expectativas, pero mi corazón sabe lo que siente y los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina“.

Con un tono firme, el cantautor reconoció que cometió el error de asumir que sus 28 años de trayectoria eran prueba suficiente de su compromiso con los inmigrantes.

“Algunos lamentablemente no les llegó el memo, así que aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: no existe organización ni departamento de ningún tipo que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto“, sentenció entre aplausos.

El mensaje de Romeo Santos no solo fue una aclaración personal, sino una reafirmación de su identidad y lealtad hacia sus raíces.

Al finalizar su intervención, el intérprete dedicó su premio a la República Dominicana, cerrando así uno de los momentos más comentados de la gala y dejando claro que su prioridad sigue siendo la defensa de su comunidad en el extranjero.

