Universidad de Arizona crea licenciatura para formar influencers y creadores de contenido

La Universidad Estatal de Arizona (ASU) apuesta por una profesión que hace apenas algunos años parecía más un pasatiempo que una carrera: la creación de contenido digital. A partir de octubre, la institución ofrecerá una licenciatura enfocada en formar “influencers” y narradores estratégicos capaces de desarrollar audiencias y construir una marca personal en redes sociales.

El nuevo programa será impartido por la Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication, una de las escuelas de comunicación de ASU. Los estudiantes podrán cursar las materias de manera presencial en los campus de Phoenix y Los Ángeles, así como en línea.

La propuesta busca responder al crecimiento de la llamada economía de los creadores, impulsada por plataformas como TikTok, YouTube e Instagram y por una generación de jóvenes que ha crecido rodeada de contenido digital.

Universidad de Arizona crea una licenciatura para formar a estudiantes como “influencers” https://t.co/o6SoNowlnp #NDigital pic.twitter.com/lr4Wmuu9Yj — N Digital (@nuriapiera) August 13, 2026

La carrera combinará comunicación, estrategia y redes sociales

El plan de estudios no se limitará a enseñar cómo grabar videos o publicar fotografías. De acuerdo con la información proporcionada por la universidad, los alumnos estudiarán materias relacionadas con comunicación, medios de comunicación y sociedad, ética de la comunicación de masas y recopilación de información.

A ellas se sumarán asignaturas más específicas, entre ellas audiencia digital, videografía para medios de comunicación, influencia interpersonal y “Cómo Convertirse en un Influencer”. También recibirán preparación para producir videos, podcasts y contenidos para plataformas emergentes.

La universidad destaca que crear contenido implica tomar decisiones que pueden tener consecuencias tanto para quien publica como para las personas que consumen ese material. Por ello, la formación contempla también aspectos éticos de la actividad. Uno de los elementos más particulares del programa será su proyecto final. Los estudiantes deberán seleccionar una plataforma, desarrollar una estrategia para hacer crecer su presencia, producir contenido y demostrar resultados mediante una audiencia real.

Jessica Pucci, vicedecana sénior de la Escuela Cronkite, señaló a Arizona Family que los creadores pueden beneficiarse de contar con profesores especializados que los acompañen durante su crecimiento profesional.

ASU no es la primera institución educativa en ofrecer formación relacionada con la creación de contenido. La Universidad de St. Bonaventure, en Nueva York, ya cuenta con una licenciatura en esta área. Sin embargo, la Universidad Estatal de Arizona presenta su programa como una apuesta de una gran institución por una industria en rápida evolución.

El título, sin embargo, no garantiza convertirse en una figura viral. La formación busca proporcionar herramientas para producir contenido, analizar audiencias, desarrollar estrategias y construir una marca digital con mayor preparación profesional.

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