Así es el Marsien GT, un Porsche 911 de solo 30 unidades

El Marsien GT lleva la transformación del Porsche 911 a un nivel difícil de encontrar incluso entre los deportivos más exclusivos. Marc Philipp Gemballa tomó como base un 992 Turbo S y cambió prácticamente todo lo que podía cambiarse para crear una máquina mucho más radical, ligera y potente.

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La transformación alcanza la carrocería, el chasis, la aerodinámica, la suspensión, el sistema de escape y buena parte del interior. El resultado es un gran turismo construido para clientes que buscan algo mucho más raro que un Porsche de fábrica.

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Solo se producirán 30 unidades del Marsien GT, todas configuradas bajo pedido. Y aunque su apariencia todavía permite reconocer la base del 911, el trabajo realizado va bastante más allá de una preparación convencional.

Fibra de carbono para bajar peso

Buena parte de la nueva carrocería está fabricada en fibra de carbono. Son más de 100 piezas diseñadas específicamente para el proyecto, desde componentes aerodinámicos hasta los pasos de rueda, los retrovisores y el enorme panel trasero.

El uso de este material permitió reducir alrededor de 75 kilogramos frente a un Porsche 992 Turbo S convencional. Esa dieta tiene un objetivo claro, mejorar las reacciones del vehículo y disminuir las exigencias sobre elementos como los frenos y los neumáticos.

La aerodinámica también recibió un tratamiento propio. El Marsien GT incorpora rejillas activas en la zona delantera, tomas de aire adicionales y un alerón posterior de grandes dimensiones que puede modificar su posición.

Más del Marsien GT. Crédito: Marc Philipp Gemballa. Crédito: Cortesía

RUF pone la potencia

El corazón del proyecto llega de la mano de RUF Automobile. La compañía desarrolló una evolución del motor bóxer de seis cilindros utilizado por el Marsien GT, con turbocompresores VTG mejorados y una gestión electrónica revisada.

La configuración actual supera los 830 caballos de fuerza y alcanza cerca de 686 libras-pie de torque. Pero esa cifra no será el límite definitivo del modelo.

Marc Philipp Gemballa ya trabaja en una segunda etapa que llevará la potencia por encima de los 900 caballos de fuerza. Con semejante cifra, el comportamiento del automóvil dependerá tanto de la puesta a punto del chasis como de la capacidad del motor.

Una suspensión pensada para no perder el control

La potencia necesita un chasis capaz de acompañarla. Por eso, el Marsien GT incorpora una suspensión de doble horquilla desarrollada junto con KW Automotive.

El sistema utiliza amortiguadores electrónicos capaces de ajustar de manera independiente las fuerzas de compresión y extensión. Según la configuración seleccionada y las condiciones de conducción, el sistema puede reaccionar en aproximadamente 20 milisegundos.

La intención es mantener una conducción precisa cuando el propietario quiera aprovechar el rendimiento del auto, pero sin convertir cada viaje en una experiencia incómoda.

Titanio, cuero y detalles hechos a mano

Akrapovič se encargó del sistema de escape, construido en titanio y equipado con cuatro salidas. Además de contribuir a reducir peso, este componente refuerza la presencia visual y sonora del motor preparado por RUF.

El Marsien GT. Crédito: Marc Philipp Gemballa. Crédito: Cortesía

El interior tampoco se quedó cerca de la configuración original. La consola central elevada incorpora una palanca de cambios de aluminio inspirada en el Carrera GT, mientras que los compradores pueden escoger diferentes acabados para el pomo, incluida fibra de carbono o madera de caoba.

Cuero, Alcantara y elementos bordados a mano completan el habitáculo. Incluso algunos logotipos aparecen trabajados artesanalmente en reposacabezas, alfombrillas y reposabrazos.

Una pieza para muy pocos coleccionistas

El Marsien GT utilizará llantas de aluminio forjado con bloqueo central y neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2, una combinación coherente con su enfoque de alto rendimiento.

La producción quedará limitada a 30 ejemplares personalizados. Sumados a las unidades anteriores del programa Marsien, el proyecto completo alcanzará apenas 70 vehículos en todo el mundo.

El precio tampoco está pensado para cualquier bolsillo. La conversión GT parte de aproximadamente $888,660 dólares, antes de considerar las posibles personalizaciones.

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