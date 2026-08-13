Medicaid dejará de financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para menores transgénero

La administración de Donald Trump ha implementado medidas que prohíben a Medicaid financiar cirugías de afirmación de género y tratamientos hormonales para jóvenes transgénero. El Programa Estatal de Seguro Médico Infantil no cubrirá los tratamientos para menores de 19 años, recoge CBS News.

Este cambio se suma a una serie de políticas orientadas a limitar la atención de salud para esta población. La nueva regulación comenzará a regir el 13 de octubre de 2026. Incluso, al menos 27 estados ya han prohibido la atención médica de afirmación de género para menores de 18 años.

Aunque vale destacar que las cirugías de afirmación de género son poco frecuentes, los tratamientos con bloqueadores de la pubertad y hormonales son más comunes.

Reacciones y defensa

Esta disposición ha traído polémica no solo en la comunidad de defensores de los derechos LGBTQ+, sino reacciones elevadas.

Opiniones contrarias. Defensores de los derechos LGBTQ+ critican la medida, argumentando que obstaculiza a los padres en la toma de decisiones médicas para sus hijos. “La administración Trump está aterrorizando a los jóvenes transgénero y a sus familias con este tipo de acciones, y esto tiene que parar”, declaró Kelley Robinson, presidenta de la Campaña de Derechos Humanos, en un comunicado. Se anticipa un desafío legal contra esta normativa.

Declaraciones de la Administración. Trump ha defendido la prohibición en redes sociales, catalogando estos tratamientos como prácticas “bárbaras” que causan daño a los jóvenes. “No vamos a pagar para que nuestros hijos inocentes se sometan a estas cirugías y prácticas bárbaras, que provocan daños inimaginables e irreversibles en sus jóvenes cuerpos”, dijo el Sr. Trump en una publicación.

Implicaciones para el sector salud

La Asociación Médica Estadounidense y otras organizaciones relevantes apoyan el acceso a la atención médica de afirmación de género, aunque un reciente informe cuestiona la eficacia de las cirugías en menores. Además, la administración ha recortado financiamiento para hospitales que proporcionan esta atención.

La política ha generado impugnaciones legales y controversias a nivel nacional. La Corte Suprema ha respaldado algunos de estos cambios, mientras que otros continúan en disputa, lo que podría tener repercusiones en el acceso a la atención médica para jóvenes transgénero.

Alternativas de tratamiento para jóvenes transgénero

En estados de EE.UU. que restringen la atención médica de afirmación de género, las alternativas suelen ser apoyo psicosocial, atención general de salud y, cuando sea legal y posible, acceso coordinado fuera del estado. Las opciones dependen de la ley estatal, la edad, el consentimiento familiar y la situación clínica; no sustituyen una evaluación individual.

Opciones disponibles

Atención de salud mental afirmativa: psicoterapia con profesionales familiarizados con adolescentes trans, apoyo para disforia, ansiedad o depresión y acompañamiento familiar. La terapia no debe intentar cambiar la identidad de género; su objetivo es bienestar, seguridad y toma de decisiones.

psicoterapia con profesionales familiarizados con adolescentes trans, apoyo para disforia, ansiedad o depresión y acompañamiento familiar. La terapia no debe intentar cambiar la identidad de género; su objetivo es bienestar, seguridad y toma de decisiones. Apoyo social y familiar: uso del nombre y pronombres elegidos, ropa y expresión de género que resulten cómodas, grupos de apoyo y coordinación con la escuela para reducir acoso y aislamiento.

uso del nombre y pronombres elegidos, ropa y expresión de género que resulten cómodas, grupos de apoyo y coordinación con la escuela para reducir acoso y aislamiento. Atención médica no hormonal: seguimiento pediátrico habitual, salud sexual y reproductiva, vacunación, evaluación de salud mental y tratamiento de cualquier problema médico independiente. Los bloqueadores de pubertad y las hormonas pueden estar prohibidos para la afirmación de género, aunque algunos estados permiten su uso para otras indicaciones médicas.

seguimiento pediátrico habitual, salud sexual y reproductiva, vacunación, evaluación de salud mental y tratamiento de cualquier problema médico independiente. Los bloqueadores de pubertad y las hormonas pueden estar prohibidos para la afirmación de género, aunque algunos estados permiten su uso para otras indicaciones médicas. Preservación de la fertilidad y asesoramiento: antes de cualquier tratamiento hormonal futuro, una clínica puede explicar opciones de preservación de fertilidad, según la edad y el desarrollo puberal.

antes de cualquier tratamiento hormonal futuro, una clínica puede explicar opciones de preservación de fertilidad, según la edad y el desarrollo puberal. Consultas legales o en otro estado: algunas familias consultan proveedores en estados donde el tratamiento sigue siendo legal. Sin embargo, las leyes sobre telemedicina, recetas, viajes, custodia y posibles sanciones varían, por lo que conviene obtener asesoría jurídica y confirmación directa del proveedor.

algunas familias consultan proveedores en estados donde el tratamiento sigue siendo legal. Sin embargo, las leyes sobre telemedicina, recetas, viajes, custodia y posibles sanciones varían, por lo que conviene obtener asesoría jurídica y confirmación directa del proveedor. Continuidad para quienes ya reciben tratamiento: ciertas leyes incluyen excepciones de “grandfathering”, pero otras no; la familia debe pedir al endocrinólogo y al abogado que revisen específicamente esa disposición.

Qué evitar

No se debe suspender abruptamente una terapia hormonal ni modificar medicamentos sin hablar con el equipo médico, porque puede causar efectos físicos y emocionales. Tampoco deben utilizarse hormonas compradas por internet o compartidas, debido a riesgos de dosis incorrectas, productos falsificados y falta de controles. Las prohibiciones estatales han restringido principalmente bloqueadores de pubertad y terapias hormonales para menores, aunque el alcance exacto cambia según el estado y puede estar sujeto a litigios. La decisión de la Corte Suprema de EE.UU. en United States v. Skrmetti permitió que la prohibición de Tennessee permaneciera vigente, mientras que otros estados mantienen distintos regímenes legales.

Pasos prácticos

Consultar a un pediatra o profesional de salud mental afirmativo para documentar necesidades médicas y emocionales. Revisar el texto vigente de la ley estatal, no solo noticias o publicaciones en redes. Contactar a organizaciones como PFLAG, ACLU, Lambda Legal, Trans Youth Equality Foundation o clínicas especializadas para localizar apoyo médico y jurídico. Preguntar por ayuda financiera para transporte, alojamiento, consultas y medicamentos si se considera atención fuera del estado. Si hay ideas suicidas, autolesiones o peligro inmediato, llamar al 988 en EE.UU. o acudir a urgencias.

La opción más segura es elaborar un plan individual con un pediatra, un profesional de salud mental y, cuando exista incertidumbre legal, un abogado especializado en derechos LGBTQ+ y salud.

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