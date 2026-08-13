Salió de su casa para fumar y desapareció: tres días después la encontraron muerta en un lago de Georgia

La búsqueda de Joanne Howell, una mujer de 70 años que había desaparecido de su vivienda en Ellenwood, Georgia, terminó en tragedia. Su cuerpo fue encontrado tres días después en las aguas de Misty Lake, cerca de su residencia, informaron las autoridades.

Howell había sido vista por última vez alrededor de las 6:00 p. m. del viernes 7 de agosto, cerca de Satellite Terrace. Su familia inicialmente creyó que había salido de la casa para fumar un cigarrillo.

La mujer padecía Alzheimer y demencia, condiciones que, de acuerdo con sus familiares, se sumaban a una movilidad severamente limitada por artritis reumatoide y dos reemplazos totales de cadera.

Después de que se reportara su desaparición, las autoridades emitieron una Mattie’s Call, el sistema de alerta de Georgia destinado a localizar a personas mayores o con discapacidades que se encuentran desaparecidas.

Tres días de búsqueda terminaron con un hallazgo fatal

Familiares y miembros de la comunidad buscaron a Howell durante todo el fin de semana.

El lunes por la mañana, la Policía del condado de DeKalb recibió un reporte sobre un posible ahogamiento en el área de Misty Lake. Equipos de rescate acudieron al lugar y recuperaron el cuerpo del agua.

La identidad de la mujer fue confirmada posteriormente como la de Howell, quien había sido reportada como desaparecida días antes.

Vecinos observaron desde temprano la presencia de vehículos de emergencia, equipos de rescate acuático y cinta policial alrededor del lago.

El médico forense llegó aproximadamente a las 9:00 a. m. y retiró el cuerpo del lugar poco después. Las autoridades confirmaron la identidad de Howell antes del mediodía.

Su familia cuestiona cómo llegó hasta el lago

Uno de los principales interrogantes de la investigación es cómo Howell pudo llegar hasta Misty Lake.

Su hija, Jacquelyn Daniel, explicó que la movilidad de su madre estaba muy limitada. Según Daniel, normalmente Howell no caminaba más allá de una señal de tránsito ubicada unas pocas casas más adelante antes de regresar a su vivienda.

El lago se encuentra relativamente cerca de la casa de Howell, pero las circunstancias que llevaron a la mujer hasta el lugar todavía no han sido establecidas.

La policía indicó que, de manera preliminar, parecía que Howell se había alejado de su vivienda antes de terminar en el agua. Sin embargo, la causa oficial de muerte aún no ha sido determinada y la investigación continúa.

Vecinos expresaron su conmoción

El hallazgo causó preocupación entre los residentes de la zona, quienes describieron el vecindario como una comunidad donde hechos de esta naturaleza son poco habituales.

“Hoy en día uno ve a personas decir que estas cosas no ocurren en su vecindario. Nunca se sabe”, comentó la residente Pam Parham a WSB-TV.

La mujer también expresó su esperanza de que la muerte de Howell se hubiera producido por ahogamiento y no como consecuencia de un acto criminal.

Hasta ahora, las autoridades no han señalado públicamente que exista evidencia de un homicidio.

La familia agradeció la ayuda de la comunidad

Tras confirmarse la muerte de Howell, familiares agradecieron a las personas que participaron en la búsqueda y ayudaron a difundir su información.

Una publicación difundida en nombre de Jacquelyn Daniel señaló que la familia estaba profundamente agradecida con quienes rezaron por Howell, compartieron su información, recorrieron los alrededores y ofrecieron apoyo durante los días de búsqueda.

“Su amor, preocupación y disposición para ayudar significaron más de lo que las palabras pueden expresar”, señaló el mensaje.

La familia también pidió privacidad mientras afronta la pérdida.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades aún deben determinar oficialmente la causa de muerte y las circunstancias exactas que llevaron a Howell desde su vivienda hasta Misty Lake.

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