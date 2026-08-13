“The Academy Museum of Motion Pictures”: John Carpenter, Colman Domingo y Charlize Theron serán los homenajeados

El próximo 17 de octubre del presente año se llevará a cabo la sexta gala anual de recaudación de fondos de “Academy Museum of Motion Pictures”. Durante dicho evento serán homenajeados el cineasta y compositor John Carpenter, el actor Colman Domingo y la actriz Charlize Theron.

La ganadora del Oscar recibirá el premio “Icon Award”; Carpenter, el “Luminary Award”; y Domingo, el “Vantage Award”.

Es importante recordar que esta gala tiene como objetivo impulsar la misión del museo de celebrar y preservar el cine. Las donaciones que aquí se realizan contribuirán a que el museo siga presentando exposiciones de talla mundial, apoyando oportunidades educativas, ofreciendo proyecciones públicas dinámicas y manteniéndose accesible para visitantes de todas las edades, según destacó la organización mediante un comunicado de prensa.

Eventos relacionados con los homenajeados

Charla de Charlize Theron con el Consejo Juvenil del museo. Esta actividad se llevará a cabo el 22 de agosto, y contará con la proyección de “Mad Max: Fury Road” del año 2015.

con el Consejo Juvenil del museo. Esta actividad se llevará a cabo el 22 de agosto, y contará con la proyección de “Mad Max: Fury Road” del año 2015. John Carpenter presentará tres noches de proyecciones de sus películas, entre las que se incluye “Halloween”, cinta del año 1978. La actividad con Carpenter será el 26 de septiembre, en el marco de “The Horror Show”, la nueva exposición a gran escala del Academy Museum.

Como dato importante, la gala, que cuenta con el apoyo de Rolex —socio presentador exclusivo y colaborador fundador del Academy Museum—, está copresidida por Robert Rodriguez, Steven Spielberg y Kate Capshaw.

La Gala del Academy Museum es una celebración de los artistas y narradores cuya obra sigue moldeando el impacto cultural del cine en todo el mundo. Para nuestra sexta gala anual, es un honor reconocer a John Carpenter, Colman Domingo y Charlize Theron, cuyas extraordinarias trayectorias ejemplifican la creatividad, la innovación y la excelencia que continúan impulsando a la industria", declaró Amy Homma, – Directora y presidenta de la "Academy Museum".

Homma también agregó: “La labor del museo es posible gracias a la generosidad de muchas personas; estamos especialmente agradecidos a nuestros socios de Rolex, a nuestros copresidentes y a nuestros colaboradores fundadores por su compromiso continuo con nuestra misión”.

Esto sabemos sobre los reconocimientos que recibirán los homenajeados:

“The Icon Award “, presentado a Charlize Theron , celebra a una artista cuya carrera ha tenido un impacto global.

“, presentado a , celebra a una artista cuya carrera ha tenido un impacto global. “The Luminary Award “, en honor a John Carpenter , se le otorga a todo aquel artista que ha proporcionado contribuciones singulares que permiten expandir la creatividad fílmica.

“, en honor a , se le otorga a todo aquel artista que ha proporcionado contribuciones singulares que permiten expandir la creatividad fílmica. “The Vantage Award“, de Colman Domingo, honra a todo aquel artista que ayuda a dominar los retos narrritvos que surgen alrededor del mundo del cine.

La programación cinematográfica del Academy Museum cuenta con el apoyo de la “Richard Roth Foundation”.

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