Glenn Close y Ridley Scott recibirán premios Óscar honoríficos

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha hablado. Los nombres de los artistas que serán homenajeados en la 17ª edición de los Governors Awards han sido revelados, y dentro de la lista destacan estrellas como la actriz Glenn Close y el director Ridley Scott.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Junta de Gobernadores de la institución, la protagonista de “Fatal Attraction” y el realizador de “Gladiador” compartirán escenario con el animador Floyd Norman para recibir los Premios Honorarios de la Academia en reconocimiento a sus trayectorias y contribuciones a la industria del cine.

A su vez, las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler serán distinguidas con el Premio Memorial Irving G. Thalberg. Este galardón que es otorgado a productores cuya obra refleja “una trayectoria consistente de calidad en la producción cinematográfica”, señala el escrito.

“La Junta de Gobernadores de la Academia está encantada de presentar los Governors Awards de este año a cinco personas extraordinarias cuyo trabajo innovador ha dado forma de manera permanente al arte de hacer cine”, señaló Lynette Howell Taylor, la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Glenn Close y su legado en la industria cinematográfica

La actriz de 79 años será acreedora de este honor luego de cuatro décadas en el mundo del entretenimiento, con un portafolio que abarca proyectos en el cine, el teatro y la televisión.

A propósito de este hecho, Lynette Howell declaró: “A lo largo de su extraordinaria obra, su incomparable rango emocional ha dado vida a algunos de los personajes más complejos del cine”.

Y es que talento la ha llevado a ser nominada en ocho ocasiones al Premio Oscar gracias a su trabajo en cintas como: “Fatal Attraction”, “Dangerous Liaisons”, “Albert Nobbs”, “The Wife” y “Hillbilly Elegy”.No obstante, se mantiene como la actriz viva con más candidaturas en categorías de actuación sin lograr alzarse como ganadora.

Ridley Scott sellará su impacto en la escena cinematográfica

Al hablar del cineasta Ridley Scott, Howell Taylor lo describió como: “un verdadero visionario cuyo legado de décadas ha dejado un impacto inconmensurable en el cine y la cultura global”.

Prueba de su gran talento y aportaciones al cine son las producciones de primer nivel que ha realizado a lo largo de sus más de seis décadas de trayectoria. Dentro de ellas destacan “Thelma & Louise” (1991), “Gladiator” (2000) y “Black Hawk Down” (2001), estas tres producciones le valieron para ser nominado en los Premios Oscar en tres ocasiones.

La ceremonia en la que Glenn Close, Ridley Scott y el resto de artistas serán celebrados se llevará a cabo el próximo 15 de noviembre en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles. Dicho evento forma parte de las actividades promovidas por la Academia de cara a la próxima temporada de premios Oscar.

Los Governors Awards otorgan galardones que son considerados premios Óscar oficiales; aunque estos se diferencian de la gala principal porque no son competitivos ni se votan en las mismas categorías anuales.

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