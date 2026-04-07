Premios Oscar: La Academia anunció las fechas para sus próximas dos ediciones

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas despejó el panorama para la industria del cine al anunciar las fechas de las ediciones 99 y 100 de los Premios Oscar.

Con este anuncio, la organización no solo establece su calendario a medio plazo, sino que inicia la cuenta regresiva para la histórica celebración de su primer siglo de vida.

Según la información difundida, la 99.ª edición de los Oscar se llevará a cabo el domingo 14 de marzo de 2027. Un año después, la gala más esperada, la 100.ª edición, tendrá lugar el domingo 5 de marzo de 2028.

Ambas ceremonias mantendrán su sede en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, reafirmando este espacio como el epicentro de la excelencia cinematográfica mundial.

Este anuncio es parte de una estrategia más amplia denominada “Academy100”, una iniciativa global destinada a celebrar el centenario de los premios y asegurar el futuro del cine. “En honor a la 100.ª edición en 2028, Academy100 será una campaña de divulgación y diversificación de ingresos que ayudará a impulsar la industria cinematográfica global”, señaló la institución.

Estas serán las últimas emisiones de la gala de los Oscar por su distribuidor habitual, ABC, antes de que pase a YouTube a partir de 2029.

Asimismo, la Academia anunció un acuerdo de diez años para trasladar la gala al centro de Los Ángeles a partir de 2029, al Teatro Peacock, que también acoge otros galardones como los Emmy

Los nominados a la edición 99 de los premios Oscar se darán a conocer el 21 de enero de 2027.

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