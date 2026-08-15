¿Qué pasó con Rogelio Funes Mori?

Rogelio Funes Mori fue por muchos años uno de los delanteros más respetados del fútbol mexicano. De hecho, el nivel del “Mellizo” lo llevó a la selección mexicana. Con 35 años, Funes Mori puso una pausa a su carrera en México para probar suerte en Sudamérica.

El delantero nacido en Mendoza se mantenía en la Liga MX desde 2015. Luego de más de 10 años en la Liga MX, Funes Mori toma sus maletas para jugar en el Club Deportivo Universidad de Concepción.

Funes Mori jugará en la primera división del fútbol chileno. Por segunda vez en su carrera, el “Mellizo” jugará en Sudamérica. Rogelio no jugaba en torneos de Conmebol desde sus inicios con River Plate (2013).

Los reportes detallan que el exdelantero de Rayados de Monterrey firmó por 18 meses con el conjunto de la primera división del fútbol chileno. Funes Mori percibiría cerca de $16,000 dólares mensuales con el club. Esta es una cifra mucho menos a la que percibía en México.

Rogelio Funes Mori no se marchó por la puerta grande de la Liga MX. El exjugador del Benfica defendió los colores del Club León en su última pasantía en el balompié azteca. El “Mellizo” solo anotó 2 goles en 25 partidos disputados (poco más de 890 minutos dentro del campo).

Funes Mori en El Tri

Rogelio Funes Mori fue un futbolista muy determinante en la Liga MX. El “Mellizo” dejó una gran huella en Rayados de Monterrey. Su buen nivel lo llevó a la selección mexicana mientras Gerardo Martino estuvo en el banquillo.

Desde su debut en 2021, meses antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022, Funes Mori disputó 17 partidos con la camiseta de El Tri. Rogelio marcó 6 goles en esa cantidad de encuentros. Solo jugó 4 minutos en el Mundial.

Sigue leyendo:

– Leyenda de las Chivas respalda a Armando González en medio de su sequía

– Efraín Juárez no le cierra las puertas a la Liga MX

– Los caros goles de Rogelio Funes Mori en los Pumas de la UNAM

– Los mejores memes del nuevo look de Cristiano Ronaldo