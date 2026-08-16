Blanche asegura que el fondo “contra la militarización está muerto” y llama “alborotadores” a supuestas víctimas

El fiscal general Todd Blanche reafirmó que el controvertido fondo de $1,800 millones promovido por la administración de Donald Trump para compensar a personas que, según el gobierno, fueron víctimas de una supuesta “militarización” de las instituciones federales está definitivamente cancelado. Durante sus apariciones del domingo en “Fox News Sunday”, de Fox News, y “Meet the Press”, de NBC News, Blanche sostuvo que el Departamento de Justicia no destinará recursos a ese programa, una decisión que había generado fuertes diferencias entre la Casa Blanca y varios senadores republicanos.

La controversia estuvo estrechamente relacionada con la confirmación de Blanche como fiscal general, después de que los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte, exigieran garantías por escrito de que el fondo no sería creado.

Blanche aseguró que la orden emitida por el Departamento de Justicia deja el asunto cerrado y que “no existe ningún Fondo”. La dependencia señaló que nunca se designaron integrantes, no se transfirieron recursos, no se estableció un mecanismo para recibir reclamaciones y tampoco se efectuaron pagos.

Attorney General Todd Blanche says victims should be compensated, but not through the anti-weaponization fund: "I have testified under oath that it's dead…I'm not sure how I can further say that the anti-weaponization fund doesn't exist." pic.twitter.com/f4Lel8iL63 — CSPAN (@cspan) August 12, 2026

El fondo provocó divisiones entre los republicanos

La posibilidad de utilizar dinero federal para compensar a personas procesadas por su participación en los disturbios del 6 de enero de 2021 provocó críticas tanto entre demócratas como dentro del propio Partido Republicano. Trump había defendido públicamente la idea y argumentó que algunos de los acusados por el ataque al Capitolio sufrieron consecuencias que, a su juicio, justificaban una compensación. El presidente incluso había advertido que podría retirar la nominación de Blanche si los senadores mantenían el bloqueo.

La disputa terminó convirtiéndose en uno de los principales obstáculos para la confirmación del fiscal general, quien anteriormente fue abogado defensor de Trump en sus procesos penales y posteriormente ocupó cargos de alto nivel en el Departamento de Justicia.

Blanche también rechazó las críticas relacionadas con la participación del Departamento de Justicia en un acuerdo judicial vinculado con una demanda de Trump contra el IRS. El convenio había generado cuestionamientos por posibles conflictos de interés y por una disposición relacionada con auditorías fiscales al presidente y su familia.

La nueva orden precisa que la protección contemplada en ese acuerdo se limita a reclamaciones que estaban abiertas cuando se alcanzó el convenio y no impide que futuras declaraciones fiscales de Trump sean examinadas.

Mientras tanto, Blanche busca consolidar su posición al frente del Departamento de Justicia, en medio de una administración que ha colocado entre sus prioridades la revisión de investigaciones y procesos impulsados contra Trump y sus aliados.

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