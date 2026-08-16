Icónico Hard Rock Cafe de Miami cerrará después de más de 30 años: esta es la fecha

Una de las postales más conocidas de Bayside Marketplace, en Miami, está a punto de desaparecer. El Hard Rock Cafe ubicado frente a Biscayne Bay cerrará definitivamente sus puertas el miércoles 19 de agosto de 2026, después de más de tres décadas en ese lugar.

El restaurante abrió el 21 de septiembre de 1993 y durante años se convirtió en una parada habitual para turistas y residentes del Downtown de Miami. La propia página oficial de Hard Rock todavía lo promociona como un restaurante frente a la bahía, con terraza, música y su tradicional colección de objetos vinculados al rock.

Por qué cierra el Hard Rock Cafe de Miami

La empresa confirmó que la razón es el vencimiento del contrato de alquiler de la ubicación de Bayside Marketplace. “Hard Rock Cafe Miami, ubicado en Bayside, cerrará permanentemente sus puertas el 19 de agosto de 2026, ya que el contrato vence este año y no será renovado”, indicó un portavoz de la compañía.

El cierre también fue comunicado formalmente al estado de Florida. El registro de notificaciones WARN de Florida muestra al Hard Rock Cafe Miami, ubicado en 401 Biscayne Boulevard, con fecha de cierre el 19 de agosto.

Hasta entonces, el restaurante continuará atendiendo normalmente.

El cierre dejará a 117 trabajadores sin sus empleos

La clausura afectará a 117 empleados, entre ellos meseros, cocineros, bartenders, asistentes y personal administrativo. Hard Rock aseguró que está ofreciendo ayuda para la transición laboral y señaló que existen oportunidades de empleo en otras operaciones de la compañía, particularmente en Hollywood, Florida, a unas 20 millas de distancia.

La empresa también dijo que continúa buscando nuevas oportunidades en Miami, por lo que la salida de Bayside no necesariamente significa una despedida definitiva de la marca de la ciudad.

Más de tres décadas frente a Biscayne Bay

El Hard Rock Cafe de Miami abrió en 1993 en uno de los lugares turísticos más transitados del centro de la ciudad. Su ubicación en Bayside Marketplace, junto al agua y a pocos minutos de lugares como Kaseya Center y el puerto de Miami, lo convirtió en un punto fácilmente reconocible para generaciones de visitantes.

El local cuenta con capacidad para unas 350 personas y mantiene la fórmula que hizo conocida internacionalmente a la cadena: comida estadounidense, música y objetos vinculados con artistas y la historia del rock.

El espacio que dejará libre el restaurante será remodelado para recibir otro concepto comercial, aunque todavía no se ha revelado quién será el próximo ocupante, según The Real Deal.

¿Dónde quedan otros Hard Rock en Florida?

El cierre afecta específicamente al Hard Rock Cafe de Bayside Marketplace y no supone la salida de la compañía de Florida.

Hard Rock continúa teniendo presencia en distintos puntos del estado, incluidos Orlando, Tampa, Davie, Key West y Hollywood. La compañía aseguró que mantiene su compromiso con sus cafés, hoteles y casinos en Florida.

Para quienes quieran despedirse del histórico restaurante de Miami, queda poco tiempo: su último día de funcionamiento será el 19 de agosto.

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