Hombre en Georgia acusado de abrir un boquete en una pared para ingresar a un apartamento y atacar a una menor

Un hombre de 29 años fue arrestado en Gainesville, Georgia, después de que presuntamente abriera un agujero en la pared que separaba su apartamento del de una vecina y entrara al inmueble, donde habría atacado a una adolescente de 15 años.

La policía de Gainesville identificó al sospechoso como Obed Reyes, quien enfrenta cargos de robo con allanamiento, agresión agravada, intento de violación, secuestro y dos cargos de crueldad hacia menores por el incidente ocurrido el 5 de agosto de 2026.

De acuerdo con las autoridades, Reyes habría atravesado una pared de yeso que conectaba el área de su clóset con el apartamento vecino. Una vez dentro, presuntamente se dirigió hacia una habitación donde se encontraba la adolescente junto con dos niños, de 5 y 7 años.

La policía señaló que el hombre habría sujetado a la menor, la golpeó varias veces y la amenazó con violarla.

La adolescente logró enfrentarse al atacante y escapar del apartamento hacia el pasillo exterior del edificio. Sus gritos alertaron a otras personas, quienes llamaron al 911.

Cuando los agentes llegaron al lugar, poco antes de las 10:00 p.m., encontraron el ataque todavía en desarrollo. Según la policía, intervinieron para separar a Reyes de la adolescente y posteriormente lo arrestaron.

El agujero conectaba los dos apartamentos

Las fotografías difundidas por el Departamento de Policía de Gainesville muestran un gran boquete en la pared que separaba las dos viviendas.

La rápida reacción de los testigos fue destacada por el jefe de la Policía de Gainesville, Jay Parrish.

“La rápida respuesta de los testigos al llamar al 911 permitió que nuestros agentes llegaran a tiempo para evitar más tormento y trauma a la víctima”, afirmó Parrish.

El jefe policial también resaltó la importancia de que los residentes informen a las autoridades cuando presencien situaciones sospechosas o peligrosas.

“Ver algo, decir algo llega muy lejos en nuestra comunidad”, señaló.

Reyes enfrenta varios cargos

Tras su arresto, Reyes fue acusado de robo con allanamiento, agresión agravada, intento de violación, secuestro y dos cargos de crueldad hacia menores.

Además, enfrenta un cargo relacionado con inmigración. Las autoridades no habían informado públicamente cuál es su situación migratoria.

Reyes permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Hall, según los registros judiciales citados en la información proporcionada.

La investigación continúa mientras las autoridades determinan las circunstancias exactas del ingreso al apartamento y del presunto ataque.

La policía destaca la reacción de la comunidad

El caso provocó preocupación entre los residentes del complejo de apartamentos, pero las autoridades también destacaron la actuación de los testigos que escucharon los gritos de la adolescente y solicitaron ayuda.

Parrish reconoció además el trabajo de los agentes que llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso.

“Nuestros agentes hicieron un excelente trabajo al sacar de las calles a un criminal violento, pero ese fue apenas el comienzo”, dijo el jefe policial.

La autoridad agregó que la adolescente tendrá que afrontar un proceso de recuperación después de lo ocurrido.

“La víctima tiene un largo camino de recuperación por delante tras estos hechos traumáticos y esperamos que nuestra comunidad pueda rodearla de apoyo”, afirmó.

La investigación permanece abierta y Reyes se encuentra bajo custodia mientras enfrenta los cargos en su contra.

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