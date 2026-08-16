Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 16 DE AGOSTO DE 2026
En la medida que des vas a recibir, pero tampoco confundas ser buena persona con andar regalando tiempo, atención y cariño a quien nomás estira la mano y nunca pone ni para las tortillas. Este 16 de agosto de 2026 vas a comenzar a darte cuenta de quién realmente aporta algo bonito a tu vida y quién únicamente aparece cuando necesita favor, dinero, consejo o que le resuelvas sus fregaderas. Tu corazón es grande, Leo, pero tampoco es sucursal de beneficencia.
Aléjate de quien constantemente te provoca estrés, dudas o cambios de humor. En estos días podrías recibir un mensaje, llamada o noticia inesperada de cierta persona que tiene la maravillosa habilidad de aparecer justamente cuando ya estabas recuperando la tranquilidad. Antes de contestar, piensa qué beneficio obtienes abriendo nuevamente esa puerta. Hay gente que no regresa porque te extraña, regresa para comprobar si todavía tiene poder sobre ti. Y ahí es donde deberás demostrar que ya no eres el mismo menso o mensa de temporadas anteriores.
También necesitarás poner atención a tu alimentación y a ciertos excesos que últimamente podrías estar justificando con el clásico “el lunes comienzo”. Sí, cómo no, y el lunes nunca llega. Tu cuerpo comenzará a pedirte mayor disciplina, principalmente porque cuando subes esos pinches kilos después batallas como si estuvieras pagando una manda para quitártelos. No necesitas obsesionarte, sino recuperar horarios, moderar antojos y dejar de utilizar la comida como premio cada vez que sobrevives a un día complicado.
En cuestiones del amor, no dejes personas estacionadas en la puerta de tu vida. O entran con intenciones claras o que muevan el carro porque están estorbando. Una persona podría traerte con señales contradictorias: hoy mucha atención, mañana desaparece y pasado mañana vuelve como si nada. No permitas semejante circo. Tú necesitas hechos, porque palabras bonitas cualquiera las avienta cuando quiere conseguir algo.
Y mucho ojo con una calentura repentina. Podrías terminar fornicando con quien no debes y después andar queriendo ponerle sentimientos a algo que únicamente llevaba ganas. Tú tienes esa mala costumbre de comenzar diciendo “sin compromiso” y después ya estás imaginando hasta dónde van a poner el nacimiento en diciembre. Si vas a disfrutar, disfruta, pero primero deja claras las intenciones y no confundas química con compatibilidad.
Si anteriormente te engañaron, traicionaron o jugaron contigo, deja de esperar sentado a que el karma les cobre mientras tú miras desde primera fila. La vida acomoda a cada quien donde corresponde sin necesidad de que tú ensucies las manos. Tu verdadera victoria será no convertirte en aquello que tanto daño te hizo. No pagues una traición nueva con heridas viejas.
En dinero y negocios se comienza a mover una etapa interesante. Una idea que habías considerado poco rentable podría mostrarte otra cara si sabes modificarla. Habrá oportunidad de invertir, vender, emprender o generar un ingreso adicional, pero no anuncies tus movimientos antes de concretarlos. Tienes alrededor una persona muy opinadora que no pone un peso, pero quiere decidir hasta de qué color pintas el changarro. Escucha consejos únicamente de quien tenga experiencia y resultados, no del que habla porque tiene boca.
Este domingo también será importante para organizar pendientes y preparar una semana con mayor claridad. Hay algo que has venido aplazando por miedo a equivocarte y ya necesitas decidir. No esperes sentirte completamente seguro, porque esa seguridad quizás nunca llegue. Avanza con inteligencia y corrige sobre la marcha.
Recuerda el precio que vales y no te pongas en oferta para conservar personas. Leo no necesita rogar presencia, atención ni amor. Quien quiera quedarse tendrá que demostrarlo y quien no, que agarre camino. Agosto todavía tiene movimientos importantes para ti, pero primero tendrás que hacer espacio quitando todo aquello que lleva demasiado tiempo ocupando un lugar que ya no merece.
Color del día: Dorado ámbar.
Frase del día: “No voy a rebajar mi valor para caber en la vida de quien nunca supo apreciarme.”
VIRGO – 16 DE AGOSTO DE 2026
Es momento de mirar hacia atrás, pero no para regresar como perro arrepentido a donde ya te cerraron la puerta, sino para darte cuenta de cuánto has avanzado y cuáles decisiones todavía necesitas corregir. Este 16 de agosto de 2026 vas a andar muy reflexivo o reflexiva, cuestionándote si el camino que elegiste realmente te está llevando hacia donde quieres. Y qué bueno, porque peor sería seguir caminando nomás porque ya empezaste, aunque sepas perfectamente que vas rumbo al barranco.
No te pongas límites antes de siquiera intentarlo. Has dejado proyectos guardados porque quieres tener absolutamente todo calculado y, Virgo, mientras tú haces cuentas, presupuestos, escenarios y hasta consultas con la almohada, otra persona menos preparada ya comenzó. Necesitas confiar más en tus capacidades. Ese negocio, emprendimiento o proyecto independiente que tienes rondándote la cabeza podría convertirse en una excelente oportunidad de crecimiento, principalmente si comienzas pequeño y permites que vaya agarrando fuerza.
Eso sí: no quieras sacar la vajilla fina antes de comprar las tortillas. Cuida la inversión inicial y evita gastar en cosas que todavía no necesitas. Primero clientes, después lujos. También podrías descubrir una manera diferente de generar dinero aprovechando algo que sabes hacer bastante bien y que hasta ahora habías considerado solamente pasatiempo. Ahí podría existir una entrada económica que no estabas contemplando.
En cuestiones amorosas se visualizan encuentros pasajeros y uno podría dejarte pensando más de la cuenta. Si actualmente estás soltero o soltera, disfruta tu etapa sin sentir que necesitas ponerle título a cada persona que conoces. Puedes darte tus gustos, conocer gente y comerte uno que otro antojo que se atraviese por tus partes nobles, porque vida solamente hay una. Eso sí, cuando decidas sentar cabeza, no vengas después con cara de santo de procesión diciendo que tú jamás rompiste un plato, porque hubo temporadas donde hasta la vajilla completa salió perjudicada.
Si tienes pareja, el problema será distinto: la monotonía podría comenzar a pesar demasiado. No necesariamente falta amor; podría faltar emoción. Hacer siempre lo mismo, hablar de los mismos problemas y dejar la relación para “cuando haya tiempo” termina apagando hasta el boiler más prendido. Necesitan recuperar complicidad, salir de la rutina y recordar qué los hizo escogerse originalmente. No esperen a tener una crisis para comenzar a cuidarse.
También llegará información mediante una amistad sobre alguien que te cae como patada en los bajos. Te van a contar algo que te dejará intrigado o intrigada y seguramente querrás saber el resto del chisme. Aquí aplica aquello que decían las señoras de antes: el que busca encuentra y luego anda chillando porque encontró. No investigues asuntos que no cambian absolutamente nada de tu vida. Hay conversaciones que solamente sirven para quitarte tranquilidad.
Durante estos días también aprenderás algo importante respecto a tus amistades. Una persona que considerabas distante podría demostrarte más lealtad que otras que viven pegadas a ti. No midas el cariño por la cantidad de mensajes recibidos, sino por quién aparece cuando verdaderamente hace falta.
En casa habrá un pendiente que necesita resolverse antes de que termine agosto. Podría relacionarse con una reparación, compra o asunto familiar que han estado dejando para después. Entre más pronto lo atiendas, menos dinero y dolores de cabeza te costará.
Este domingo úsalo para acomodar prioridades porque la semana siguiente traerá movimiento. Virgo entra en una etapa favorable para decisiones económicas, proyectos personales y cambios que llevaba tiempo postergando. Tu principal enemigo no será otra persona, sino tu necesidad de querer garantías antes de comenzar.
Deja de esperar el momento perfecto porque esa fregadera no existe. Empieza con lo que tienes, aprende durante el camino y modifica lo necesario. Y sobre todo deja de cargar problemas ajenos: bastante tienes con organizar tu propia novela como para todavía andar de productor ejecutivo en la de los demás.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “No necesito tener todo resuelto para comenzar; necesito dejar de ponerme pretextos.”
LIBRA – 16 DE AGOSTO DE 2026
Bájale dos rayitas a la lista de requisitos cuando se trate de buscar pareja, porque últimamente quieres una mezcla entre artista de novela, millonario, terapeuta emocional y santo canonizado, pero tampoco revisas qué estás ofreciendo tú. Recuerda aquello de que como esté el sapo deberá estar la pedrada, así que no te sientas la gran garza envuelta en huevo esperando perfección donde ni tú la puedes ofrecer. Este 16 de agosto de 2026 será buen momento para preguntarte qué necesitas realmente en una relación y cuáles exigencias solamente nacieron de experiencias que te dejaron desconfiando hasta de tu propia sombra.
Tus cambios de humor estarán medio culeros. Un rato vas a querer abrazar al mundo y horas después no vas a soportar ni que respiren cerca de ti. Procura identificar qué situaciones están detonando semejante carácter, porque podrías desquitarte con alguien que nada tiene que ver. Ya sabes que cuando te enchilas sacas expedientes archivados desde la época de las cavernas y terminas reclamando hasta cosas que supuestamente habías perdonado. Si ya pasó, déjalo enterrado; y si todavía duele, entonces habla de frente.
En el amor viene una situación bastante curiosa. Una persona por quien tienes mucho cariño podría comenzar a mirarte de manera diferente, y ciertas atenciones que antes parecían normales empezarán a tener otro saborcito. No corras a ponerle nombre. Observa primero si existe interés verdadero o solamente una temporada de calentura emocional, porque luego te emocionas con tres mensajes bonitos y ya quieres escoger los manteles de la boda.
Si tienes pareja, habrá oportunidad de aclarar un asunto que últimamente había generado tensión. La clave será no querer ganar la discusión. A veces por demostrar que tienes razón terminas perdiendo tranquilidad, y de nada sirve quedarte con el trofeo si después cada quien duerme mirando para su lado.
En cuestiones de dinero, mucho cuidado con las compras impulsivas. Vas a traer ganas de darte gustos, renovar cosas personales o gastar en algo que realmente podrías posponer. La marrana no está para ponerla a dieta, así que administra mejor tus recursos. Se aproxima un viaje, salida o desplazamiento inesperado y necesitarás efectivo disponible. Si desde ahora apartas aunque sea una cantidad pequeña, cuando llegue el momento no tendrás que andar sacándole dinero hasta al Niño Dios.
También podrías recibir una propuesta relacionada con una compra importante o algún pago en mensualidades. Lee condiciones antes de emocionarte. Que algo diga “paguitos chiquitos” no significa que al final no termines pagando hasta los calzones del vendedor.
En cuestión física, procura cuidar tus horarios y los antojos nocturnos. Te gusta verte bien y sabes perfectamente cuándo la ropa comienza a avisarte que ya hubo demasiada confianza con la garnacha. Podrías aumentar un poco de peso durante estas semanas si te descuidas, pero tampoco conviertas la báscula en enemiga pública. Muévete más, toma agua y recupera disciplina sin caer en extremos.
Una lección importante llegará mediante alguien a quien has ayudado demasiado. Vas a notar que ciertas personas ya consideran tus favores como obligación y ni las gracias se les ocurre darte. Deja de resolverle la vida a quien tiene manos, patas y entendimiento para resolverla por su cuenta. Si se hace garras, que aprenda a coserse. Ayudar es una cosa; criar adultos ajenos es otra muy diferente.
En trabajo o proyectos personales habrá una pequeña oportunidad que inicialmente parecerá poca cosa, pero podría abrirte una puerta interesante durante las próximas semanas. No la descartes únicamente porque no llegue envuelta en papel bonito.
Libra, mantente firme en tus convicciones, pero aprende también a modificar aquello que ya no funciona. Este domingo será para poner orden en dinero, emociones y prioridades. No necesitas demostrarle a nadie cuánto vales; necesitas dejar de regalar ese valor donde no saben qué hacer con él.
Color del día: Azul petróleo.
Frase del día: “Quien no agradezca mi ayuda aprenderá a resolver su vida sin ella.”
ESCORPIÓN – 16 DE AGOSTO DE 2026
Deja de esperar que la gente cambie únicamente porque tú la quieres mucho, porque ahí es donde terminas llevándote cada pinche decepción. Este 16 de agosto de 2026 vas a comprender que querer a alguien no significa tener la obligación de corregirle sus fregaderas. Hay personas que ya vienen con sus mañas, defectos y costumbres bien instaladas y, aunque les pongas instructivo con dibujitos, no van a modificar nada mientras ellas mismas no quieran hacerlo. Acepta a quien puedas aceptar y de quien no, toma distancia sin convertirte en centro de rehabilitación emocional.
Una amistad podría estar jode y jode durante el día con problemas, mensajes o situaciones que ni siquiera te corresponden. Escucha hasta donde puedas, pero establece límites porque últimamente has absorbido demasiado las preocupaciones ajenas y después terminas tú con el humor atravesado mientras la otra persona ya anda como si nada. No cargues costales que no compraste.
En el terreno sentimental se abre una posibilidad interesante. Un nuevo amor podría aparecer mediante una amistad, reunión, invitación o presentación inesperada. Al principio quizás no te provoque ese zangoloteo de calzones que tanto te gusta sentir cuando alguien te atrae, pero dale oportunidad a la conversación. Podría tratarse de alguien con carácter diferente a las personas que normalmente eliges y precisamente ahí estará lo interesante.
No quieras investigar inmediatamente hasta el acta de nacimiento. Tú cuando alguien te interesa pareces ministerio público: preguntas, observas, conectas información y hasta interpretas quién le dio “me encanta” hace seis meses. Relájate. Conoce primero a la persona antes de fabricar conclusiones. Los mejores momentos podrían surgir precisamente cuando dejes de querer controlar hacia dónde va la historia.
Si tienes pareja, habrá que cuidar una situación relacionada con comentarios externos. Alguien podría soltar una información incompleta y provocar sospechas donde quizá no existe nada. Antes de hacerla de pedo, pregunta. Tu intuición suele ser buena, pero cuando se mezcla con celos también sabe inventarse unas películas que ni Netflix.
Cuídate físicamente durante estos días, principalmente de golpes, pequeños accidentes domésticos, caídas o descuidos al realizar actividades apresuradamente. No andes corriendo como alma que lleva el diablo por querer hacer veinte cosas al mismo tiempo. También presta atención a molestias relacionadas con infecciones o irritaciones; higiene, descanso y atención oportuna serán importantes si notas algo fuera de lo normal.
Tu manera de ver ciertos problemas necesita cambiar. Has estado concentrándote demasiado en aquello que falta y muy poco en todo lo que sí has conseguido. Ser positivo no significa andar sonriendo como menso mientras el mundo se incendia; significa entender que incluso de una situación complicada puedes sacar una decisión útil.
El pasado también estará presente, pero de una manera diferente. Podrías recordar una decisión que tomaste hace tiempo y finalmente comprender qué fue lo que hiciste mal. No necesitas regresar físicamente a ningún lugar ni buscar nuevamente a ninguna persona para corregirlo. A veces volver al pasado significa revisar la lección para no repetirla en una historia nueva.
En cuestiones económicas aparecerá un gasto relacionado con casa, transporte o algún pendiente que no tenías presupuestado. No será para tirarte al drama, pero sí para recordarte que necesitas dejar un pequeño colchón para emergencias. Evita prestar dinero durante estos días, principalmente si ya conoces la fama del cristiano que viene a pedírtelo.
También tendrás una conversación que podría cambiar la opinión que tenías sobre una persona. No todo era como te lo habían contado y descubrirlo te ayudará a separar hechos de chismes.
Escorpión, recuerda que lo hecho está hecho. No gastes agosto castigándote por decisiones tomadas con la mentalidad que tenías entonces. Mejor utiliza esa experiencia para elegir diferente ahora. Y cuando aparezca una oportunidad que verdaderamente te provoque ilusión, atrévete. A veces es mejor decir “qué buena chinga me acomodó la experiencia” que pasar años preguntándote qué habría ocurrido si hubieras tenido tantitos huevos para intentarlo.
Color del día: Vino tinto.
Frase del día: “No voy a cambiar a nadie; voy a cambiar el lugar que le permito ocupar en mi vida.”
PISCIS – 16 DE AGOSTO DE 2026
Ten mucho cuidado con querer sacar un clavo con otro clavo en cuestiones del amor, porque puedes terminar con toda la ferretería metida donde no corresponde. Este 16 de agosto de 2026 necesitas ser muy claro o clara con tus sentimientos. Si todavía extrañas, comparas o esperas secretamente que cierta persona regrese, no involucres a alguien nuevo únicamente para tapar ese vacío. Tú podrás distraerte unas semanas, pero la otra persona podría enamorarse de verdad y terminar pagando una factura que ni pidió.
Si estás soltero o soltera, date oportunidad de conocer personas sin prometer sentimientos que todavía no puedes ofrecer. Y si recientemente cerraste una relación, aprende primero a disfrutar nuevamente de tu propia compañía. No necesitas demostrarle a nadie que ya superaste algo consiguiendo reemplazo en tiempo récord. Quien verdaderamente sana no necesita montar espectáculo para que el ex se entere.
Traes varios proyectos, planes y metas en puerta, pero estás cayendo en el error de querer comenzarlos todos al mismo tiempo. Ahí está el detalle. Tienes capacidad, imaginación y buenas ideas, pero si repartes tu energía entre veinte cosas terminarás con diecinueve comenzadas y ninguna terminada. Escoge una prioridad durante esta segunda mitad de agosto y trabaja en ella diariamente. Lo que necesitas ahora no es otra idea maravillosa, sino constancia para terminar las que ya tienes.
Al finalizar el día podrías sentir cierta nostalgia o cansancio emocional y comenzar a cuestionarte si realmente estás avanzando. No confundas agotamiento con fracaso. Habrá días donde parecerá que trabajas mucho y no sucede absolutamente nada, pero ciertos resultados necesitan tiempo para comenzar a notarse. Mira lo que has construido durante este año antes de decir que estás en el mismo lugar.
En cuestiones materiales, cuida mucho tus pertenencias. Podrías extraviar llaves, cartera, celular, documentos o algún objeto que utilizas diariamente por andar con la cabeza en otro lado. También evita dejar cosas importantes al alcance de cualquiera y presta atención a quién entra en tu casa, negocio o espacio personal. No se trata de vivir desconfiando hasta del perro, sino de no facilitarle el trabajo a quien tenga las manos demasiado largas.
Una amistad del pasado podría buscarte para ofrecerte una disculpa por una situación que quedó pendiente. Escucha si así lo deseas, pero recuerda algo: perdonar no significa devolverle automáticamente el mismo lugar que tenía en tu vida. Puedes aceptar una disculpa y aun así decidir que esa relación ya cumplió su ciclo. Hay puertas que se cierran sin necesidad de quedarse aventando piedras desde la ventana.
En el trabajo comenzarás a notar señales de un movimiento que podría tomar fuerza más adelante. Entre octubre y noviembre de 2026 podrían presentarse cambios relacionados con responsabilidades, horarios, puesto o una propuesta diferente. Por ahora concéntrate en hacer bien lo que te corresponde y, sobre todo, documenta tus resultados. No esperes que los demás recuerden todo lo que haces; aprende a demostrar con hechos qué aportas.
En dinero tendrás que controlar pequeños gastos que parecen inofensivos. Cafecito por aquí, aplicación por allá, comida pedida porque te dio flojera cocinar y cuando acuerdes ya desapareció una cantidad considerable. No necesitas convertirte en codo profesional, solamente dejar de gastar automáticamente.
En familia podrías enterarte de una decisión que alguien cercano llevaba tiempo preparando. No quieras imponer tu opinión inmediatamente. Primero escucha porque esta vez esa persona necesita apoyo más que instrucciones.
Y sobre las segundas oportunidades amorosas, piénsalo con la cabeza fría. Tú sabes perfectamente que cuando perdonas algo grave intentas olvidar, pero por dentro llevas la libreta de las chingaderas bien actualizada. Si realmente puedes comenzar de cero, adelante; pero si cada discusión servirá para sacar nuevamente el muerto del clóset, mejor no regreses. Porque después no vengas haciendo corajes cuando vuelvan a hacerte de chivo los tamales con la misma receta.
Piscis, las oportunidades que vienen no necesitan una versión perfecta de ti; necesitan una versión constante. Deja de esperar sentirte completamente preparado y comienza a demostrarte que sí puedes terminar aquello que empiezas. Agosto todavía tiene una sorpresa guardada, pero tendrás que estar mirando hacia adelante para reconocerla cuando llegue.
Color del día: Azul turquesa.
Frase del día: “No necesito reemplazar lo que perdí; necesito hacer espacio para algo que sí merezca quedarse.”
ACUARIO – 16 DE AGOSTO DE 2026
Mucho ojo con la gente que últimamente se te acerca demasiado amable, porque no todos vienen enamorados de tu maravillosa personalidad. Este 16 de agosto de 2026 comenzarás a descubrir que ciertas personas te buscan principalmente por lo que puedes resolverles, conseguirles o facilitarles. Y lo delicado es que alguna podría pertenecer a tu propia familia. Aprende a diferenciar entre apoyar a alguien que atraviesa una mala temporada y convertirte en cajero automático, chofer, psicólogo y solucionador oficial de problemas ajenos.
Necesitas desarrollar un poquito más de malicia. No significa convertirte en una persona culera, sino aprender a decir “no” sin escribir después una tesis explicando tus motivos. Hay quienes ya descubrieron qué botones apretarte para conseguir lo que quieren: culpa, lástima o aquello de “somos familia”. Pues familia también debería significar respeto y reciprocidad. Aprende a ser más mierda cuando la situación lo requiera o seguirán queriéndote ver la cara de menso o mensa.
Un amor del pasado podría aparecer en tus sueños y dejarte pensando desde que abras los ojos. No lo tomes inmediatamente como señal divina para buscarlo. Muchas veces los sueños solamente revuelven recuerdos que todavía tienen alguna emoción pendiente. Pregúntate qué representa esa persona y qué aprendiste durante aquella etapa; quizás el mensaje no sea regresar, sino darte cuenta de cuánto has cambiado desde entonces.
También una amistad del pasado podría regresar con la cola entre las patas buscando conversación, explicación o reconciliación. Escúchala si consideras que vale la pena, pero no te hagas pendejo o pendeja con lo que ocurrió. Las disculpas sirven cuando vienen acompañadas de cambios. Si regresa con exactamente las mismas mañas, únicamente cambió el discurso, no la persona.
En cuestiones familiares se aproxima la noticia de un embarazo de una conocida o integrante de la familia, y ahí vas a querer convertirte en reportero de espectáculos pasando la exclusiva antes de que termine de confirmarse. Cierra el hocico tantito. Deja que los involucrados decidan cuándo y cómo compartir sus noticias porque por andar de comunicativo podrías meterte en una situación bastante incómoda.
También debes observar cuidadosamente a una persona vinculada con una amistad tuya. No necesitas entrar en paranoia, pero ciertas actitudes te harán notar que no le caes precisamente como bendición de domingo. Puede existir competencia, comparación o envidia. No respondas provocaciones ni cuentes información personal delante de cualquiera. Mientras menos sepan de tus próximos movimientos, menos material tendrán para intentar chingarte.
Se aproxima una fiesta, reunión o evento social donde llamarás bastante la atención. Vas a traer buena energía, conversación y probablemente hasta uno que otro cristiano queriendo acercarse más de la cuenta. Disfruta, arréglate y lúcete, pero no termines contando intimidades después de dos copas porque al día siguiente andarás reconstruyendo la escena del crimen.
Además, comenzarás una pequeña etapa de renovación personal. Podrían darte ganas de irte de shopping, cambiar prendas, arreglar cabello, modificar hábitos o mejorar tu condición física. Hazlo por sentirte bien contigo, no para demostrarle nada a nadie. Tu cuerpo responderá favorablemente si recuperas constancia en movimiento y descanso.
En dinero evita comprar únicamente porque algo está en oferta. Ahorrar cincuenta pesos gastando mil que no pensabas gastar no es ahorro, criatura, es caer redondito en la mercadotecnia.
También comenzará a planearse un viaje o salida que podría incluir reencuentros familiares. La convivencia será agradable siempre que controles esa lengua filosa. Andarás muy sincerote o sincerota y existe una diferencia enorme entre decir la verdad y aventársela a alguien en la cara con todo y maceta. No todo pensamiento necesita convertirse en comentario.
Las situaciones complicadas que aparezcan durante estos días serán manejables. Tu problema será querer resolverlas todas inmediatamente. Atiende primero aquello que sí depende de ti y deja que cada adulto se haga responsable de su propio desmadre.
Acuario, durante esta etapa aprenderás que poner límites también es una forma de quererte. No necesitas convertirte en mala persona; simplemente dejar de ser demasiado accesible para quienes únicamente aparecen cuando necesitan algo.
Color del día: Plateado.
Frase del día: “Mi buen corazón no significa que tenga que aguantar gente aprovechada.”
CAPRICORNIO – 16 DE AGOSTO DE 2026
Los amores del pasado podrán seguir apareciendo en recuerdos, conversaciones o hasta mediante alguna casualidad, pero ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Este 16 de agosto de 2026 vas a notar que ciertas heridas finalmente dejaron de arder. Quizás todavía recuerdes lo ocurrido, pero una cosa es recordar y otra muy diferente seguir viviendo emocionalmente en aquella época. Has desarrollado una fortaleza que antes no tenías y ahora muchos comentarios se te van a resbalar como manteca en comal caliente.
Eso sí, existe una persona que últimamente te ha estado fregando la existencia y podrías llegar al límite de tu paciencia. Te provoca, cuestiona o parece disfrutar encontrando maneras de sacarte de tus casillas. No le entregues semejante satisfacción. Hay gente que cuando descubre que puede controlar tu humor mediante una palabra se siente dueña del circo. Tu indiferencia será más efectiva que cualquier pleito.
Precisamente podrías tener un encuentro poco agradable con alguien que no toleras ni aunque venga bañado en agua bendita. Respira, saluda si corresponde y continúa con tu vida. No necesitas demostrar públicamente que esa persona te cae como diarrea en carretera. Ignórala con tanta elegancia que termine haciendo chile por el tlacoyo preguntándose por qué ya no consigue molestarte.
En cuestiones económicas, ponte buzo caperuzo, porque durante los próximos días podría surgir una forma interesante de incrementar tus ingresos. No necesariamente llegará como un nuevo empleo; podría tratarse de una venta, comisión, actividad independiente, colaboración o habilidad tuya que alguien está dispuesto a pagar. El error sería despreciarla porque al principio parece producir poquito. Muchas entradas grandes comenzaron siendo dinero extra.
También será importante revisar una fuga de dinero que has normalizado. Algún servicio, pago recurrente o gasto pequeño está llevándose más de lo que imaginas. Haz cuentas antes de que termine agosto porque podrías recuperar una cantidad bastante decente simplemente eliminando aquello que ya ni utilizas.
En el entorno familiar llegará información sobre un rompimiento, separación o distanciamiento entre dos personas. No tomes partido demasiado rápido. Escucharás versiones diferentes y cada quien contará la historia acomodando los muebles a su conveniencia. Apoya si te buscan, pero no te conviertas en mensajero entre ambos porque terminarás embarrado en un pleito que ni era tuyo.
Tus emociones también estarán particularmente inquietas. Ciertos movimientos lunares podrían traerte como burro o burra en primavera, con ganas de cariño, contacto y hasta de buscar a alguien que normalmente ni te interesa tanto. Antes de mandar mensajes calientes después de cierta hora, piensa si realmente quieres a la persona o únicamente traes las hormonas haciendo junta extraordinaria.
Si tienes pareja, cuida mucho tu manera de responder. A veces tratas con mayor paciencia a un desconocido que a quien lleva años aguantándote las fregaderas. No seas tan miércoles con quien te quiere de verdad. Una amistad cercana también podría necesitarte y será importante que sepas corresponder. Hay personas que han estado contigo cuando otros salieron corriendo y no deberías acostumbrarte tanto a su presencia que olvides agradecerla.
Si estás soltero o soltera, una conversación casual podría despertar curiosidad por alguien que inicialmente no considerabas opción sentimental. No aceleres las cosas. Permite que esa persona vaya mostrando quién es antes de ponerle atributos que todavía no sabes si tiene.
En trabajo podrías recibir una responsabilidad inesperada. Aunque inicialmente te dé flojera o coraje, podría servir para demostrar una capacidad que otros no habían reconocido en ti. Haz lo necesario, pero tampoco permitas que después quieran dejarte permanentemente trabajo adicional sin reconocimiento.
Capricornio, deja que el pasado termine de largarse y no le pongas silla cada vez que intenta regresar. Ya aprendiste lo que tenías que aprender. Esta nueva etapa requiere menos corajes, más inteligencia y mucha atención a las oportunidades económicas que comienzan a moverse.
Tus números de la suerte son 2, 3 y 6. Úsalos solamente como ese pequeño guiño de fortuna que tanto te gusta, no como pretexto para apostarle hasta los calzones a la suerte.
Color del día: Café cobrizo.
Frase del día: “Mi paz vale demasiado para desperdiciarla peleando con quien no vale ni el coraje.”
SAGITARIO – 16 DE AGOSTO DE 2026
Se aproxima una relación o aventura sentimental que podría comenzar con mucha emoción, atracción y ganas de comerse hasta con todo y envoltura, pero no necesariamente tendrá larga duración. Este 16 de agosto de 2026 empiezan a moverse situaciones que te pondrán frente a alguien con un carácter bastante parecido al tuyo: intenso, orgulloso y con poca paciencia cuando aparecen los celos. Al principio semejante combinación te va a fascinar; después podrían estar discutiendo hasta por quién tardó cuatro minutos adicionales en contestar un mensaje.
Si esa historia llega, disfrútala mientras sea sana y divertida, pero no quieras convertir cada persona que te mueve el tapete en el amor definitivo de tu existencia. Algunas relaciones llegan para quedarse y otras simplemente para enseñarte, divertirte un rato y después tomar cada quien su camino. Ni pedo, no todo lo bonito necesita durar veinte años para haber valido la pena.
Si ya tienes pareja, el panorama será diferente. Se aproximan días favorables para recuperar cercanía, mejorar comunicación y volver a disfrutar actividades juntos. El problema seguirá siendo ese pinche carácter tuyo que algunas veces se prende más rápido que boiler recién arreglado. Aprende a contar hasta diez antes de contestar cuando estés enchilado o enchilada. No puedes aventar veinte fregaderas y después querer arreglarlas con un “estaba enojado”. Las palabras también dejan moretones, aunque no se vean.
Vienen decisiones importantes durante la segunda mitad de agosto, principalmente relacionadas con dinero, trabajo o un cambio que llevas tiempo contemplando. No decidas únicamente porque estés harto de tu situación actual. A veces por querer salir corriendo de un lugar uno termina metiéndose en otro peor. Investiga, compara y revisa qué estarías ganando y qué tendrías que sacrificar.
Si recientemente enfrentaste una pérdida material, extravío o gasto inesperado, podría llegar un dinero extra mediante un pago atrasado, préstamo, devolución o deuda que finalmente te liquidan. Ese recurso te permitirá recuperar parte de aquello que perdiste o solucionar un pendiente importante. Sin embargo, toma la experiencia como advertencia: necesitas ser más cuidadoso con tus pertenencias y dejar de confiar información económica a cualquiera.
Una persona de piel clara podría darte una noticia que llevabas tiempo esperando. Puede relacionarse con un trámite, respuesta, autorización, asunto laboral o información que necesitabas para tomar una decisión. No te aceleres cuando llegue; revisa todos los detalles porque podría existir una condición que inicialmente pase desapercibida.
También aparece una compra que probablemente realizarás emocionado y después no terminará de convencerte. Quizás el producto no sea exactamente como imaginabas o descubras que existía una opción mejor. Si todavía puedes comparar antes de pagar, hazlo. Y guarda comprobantes, porque andar aventando tickets como si fueran propaganda política nunca sirve cuando necesitas reclamar.
En cuestiones laborales tendrás oportunidad de demostrar que puedes resolver un problema sin depender de otros. No hagas demasiado ruido antes de conseguir resultados. Últimamente hay gente pendiente de tus movimientos y no toda está deseando que te vaya de maravilla.
Además, durante estos días podrías recibir una invitación que inicialmente pensarás rechazar por flojera. Considérala bien, porque ahí podrías conocer a una persona interesante, escuchar información útil o simplemente pasar un momento que necesitabas para despejarte.
En familia evita querer corregir decisiones ajenas. Podrás advertir una vez, pero después deja que cada quien aprenda con su propio fregadazo. Bastante trabajo tienes administrando tus impulsos como para querer gobernar también la vida de los demás.
Sagitario, el gran reto de estos días será dominar tu reacción inmediata. No todo merece respuesta, pleito ni explicación. Hay situaciones donde ganar significa precisamente no entrarle al desmadre.
Disfruta lo sentimental sin adelantarte veinte capítulos, cuida el dinero que llegue y piensa cuidadosamente los cambios importantes. Lo que viene puede resultar favorable, pero necesitarás usar más cabeza y menos arranque. Porque valor te sobra; lo que algunas veces te falta son esos diez segundos antes de hacer una chingadera.
Color del día: Naranja quemado.
Frase del día: “No todo lo que me enciende merece incendiarme la vida.”
ARIES – 16 DE AGOSTO DE 2026
En cuestiones del amor traes un desmadre entre lo que quieres, lo que dices querer y lo que haces cuando finalmente aparece alguien dispuesto a ofrecértelo. Este 16 de agosto de 2026 necesitas reconocer que algunas veces te achicopalas porque no concretas nada con nadie, pero cuando surge una oportunidad verdadera eres tú quien comienza a buscarle defectos hasta debajo de las piedras. Quieres enamorarte, pero sin correr riesgos; y así, criatura, ni comprando el paquete premium.
Deja de salir corriendo cada vez que alguien comienza a importarte. Que anteriormente te hayan lastimado no significa que todas las personas vengan con el mismo cuchillo escondido. Arriésgate un poquito y vive tu vida, porque tampoco puedes pasarte los años esperando garantías sentimentales. Si funciona, qué bueno; y si no, recoges tu dignidad, aprendes y continúas. Lo demás que te valga puro maíz tuerto.
Eso sí, una cosa es arriesgarte y otra aceptar amores baratos de una hora cuando en realidad deseas algo más profundo. Ya estás en una etapa donde ciertas aventuras podrían dejarte más vacío que satisfecho. Si únicamente quieres diversión, perfecto, pero sé claro. Si buscas estabilidad, deja de entretener personas que desde el principio sabes que no podrían dártela.
Mucho cuidado con esas personas intermitentes que un día están pegadas a ti y al siguiente desaparecen. No necesariamente todo mundo que se aleja es enemigo, pero alguien cercano podría estar acercándose únicamente cuando le conviene. Observa quién pregunta por ti cuando no necesita favores. Ahí encontrarás respuestas que ningún discurso bonito podrá darte.
En el trabajo vienen jornadas algo pesadas, presión y posiblemente cambios en la manera de realizar ciertas tareas. Podrías sentir que te están cargando demasiado la mano. Antes de mandar todo a la fregada, analiza el panorama, porque también se visualiza una mejora laboral, reconocimiento o posibilidad de asumir algo que después podría beneficiarte económicamente. No regales trabajo, pero tampoco desaproveches una oportunidad únicamente porque inicialmente implique esfuerzo adicional.
Tus metas personales necesitan volver a ocupar un lugar importante. Has dedicado demasiada energía a problemas sentimentales y situaciones que no puedes controlar. Sacúdete la rutina y comienza nuevamente con ese proyecto que habías dejado medio abandonado. Cuando enfocas tu energía en construir algo tuyo te conviertes en una perra de mil chiches difícil de detener.
También llegará un momento agradable relacionado con una persona cercana que te hará recordar que no todo ha sido pérdidas ni fregadazos. Has recibido golpes, sí, pero precisamente por eso ahora distingues mejor qué personas, lugares y momentos realmente valen la pena.
El problema que todavía cargas son ciertos rencores del pasado. Dices que ya perdonaste, pero basta escuchar determinado nombre para que se te transforme hasta la presión arterial. No necesitas reconciliarte con nadie; necesitas dejar de permitir que personas ausentes continúen controlando tus emociones. Perdonar algunas veces consiste simplemente en dejar de discutir mentalmente con alguien que ni está presente.
Para algunos Aries que mantienen una relación muy desgastada podría presentarse una conversación seria sobre separación, distanciamiento o incluso divorcio, principalmente si llevan tiempo acumulando celos e inseguridades. No tomes decisiones importantes durante un arranque. Hablen cuando ambos estén tranquilos y pregúntense si todavía existe voluntad de reconstruir o solamente miedo a terminar.
En dinero evita comprometerte con gastos únicamente para quedar bien. Una invitación, celebración o compromiso podría hacerte gastar más de lo necesario. No necesitas demostrar abundancia pagando cuentas que después te dejan comiendo aire.
Este domingo también será importante para dejar de engañarte respecto a una situación que ya conoces perfectamente. Cuando tienes que inventar demasiadas explicaciones para justificar el comportamiento de alguien, en el fondo ya sabes la respuesta.
Aries, los cambios sentimentales que vienen no son para castigarte, sino para poner orden. Quédate donde exista reciprocidad, deseo y tranquilidad. Todo aquello que solamente te produzca incertidumbre, conflictos y noches pensando pendejadas deberá comenzar a quedarse atrás.
Color del día: Rojo granate.
Frase del día: “Ya no voy a huir de lo bueno por miedo a repetir lo malo.”
TAURO – 16 DE AGOSTO DE 2026
No permitas que tu pareja decida por ti cosas que solamente te corresponden a ti. Este 16 de agosto de 2026 necesitarás recuperar terreno en ciertas decisiones personales porque por evitar discusiones podrías estar aceptando situaciones que realmente no te convencen. Una relación debe tener acuerdos, no patrón y empleado. Escucha opiniones, sí, pero al final también necesitas conservar criterio propio y aprender a decir: “esto quiero yo”.
En cuestiones sentimentales podrías sentir ciertos celos o inseguridad por miedo a que tu pareja encuentre a alguien que considere mejor que tú. ¿Y sabes qué? Si algún día alguien quiere irse, que agarre sus tiliches y le vaya bonito. Nadie que realmente quiera quedarse necesita estar amarrado como perro de carnicería. Tu valor no disminuye porque otra persona deje de reconocértelo. Nadie es indispensable en tu vida más que tú mismo, así que a chingar a su madre los miedos que solamente te hacen sentir menos.
Eso sí, si tienes una relación, bájale bastante a la putería disfrazada de “nomás estoy jugando”. Un coqueteo que consideras inocente podría llegar a ojos u oídos equivocados y provocar un problema bastante complicado. No hagas cosas que después tengas que explicar con veinte versiones diferentes. Si estás soltero o soltera, entonces date vuelo con responsabilidad, pero no prometas exclusividad cuando todavía andas recorriendo el catálogo.
También controla esa lengua, porque cuando te juntas con cierta amiga, amigo o comadre parecen programa de espectáculos sin comerciales. Empiezan hablando del clima y terminan destruyendo reputaciones hasta de gente que ni conocen personalmente. Par de hienas sin quehacer. El problema no será solamente el chisme, sino que uno de esos comentarios podría llegar exactamente a la persona de quien estaban hablando. Si no quieres protagonizar una novela de vecindad, mide lo que dices.
En asuntos económicos y proyectos personales aparece una oportunidad interesante. Ese negocio que tienes rondándote la cabeza sí podría funcionar, pero necesita estructura antes de entusiasmo. Haz números reales: cuánto necesitas invertir, cuánto podrías vender y cuánto tiempo tardarías en recuperar lo puesto. No compres primero logotipo, decoración y hasta uniforme si todavía no sabes quién fregados va a comprar el producto.
También podrías retomar un proyecto que habías detenido por falta de dinero o tiempo. Una circunstancia durante las próximas semanas podría ayudarte a destrabarlo. Tal vez no tengas todos los recursos inmediatamente, pero encontrarás una manera más económica o inteligente de comenzar.
Se marca además la posibilidad de un viaje al extranjero o una salida importante que empezará a tomar forma. Podría surgir mediante invitación, proyecto, visita o plan familiar. Antes de emocionarte revisa documentos, vigencias y presupuesto. Si verdaderamente quieres hacerlo, comienza desde ahora a separar dinero porque después andas queriendo financiar hasta la maleta.
En cuestión de amistades tendrás que aprender a identificar a quien solamente sabe prometer. Hay alguien que habla precioso, asegura que hará veinte cosas por ti y cuando llega la hora buena se vuelve humo. Deja de enamorarte de promesas y comienza a fijarte en antecedentes. Quien lleva varias oportunidades incumpliendo ya no necesita otra explicación; necesita que tú dejes de esperar.
Tus altibajos de los últimos meses te han enseñado bastante, aunque algunas lecciones hayan llegado a fregadazos. No conviertas cada caída en tragedia. Lo importante es que ya reconoces situaciones que anteriormente habrías tolerado durante meses.
Durante este domingo también podrías sentir necesidad de limpiar, reorganizar o sacar cosas que llevan demasiado tiempo acumuladas. Hazlo. Ordenar tu espacio te ayudará a despejar la cabeza y prepararte para los movimientos que vienen.
En juegos de azar podrías sentirte favorecido particularmente por números terminados en 5 y 8, pero tómalo únicamente como entretenimiento y no como plan financiero, porque una cosa es probar suerte y otra querer pagar la quincena esperando que la tómbola haga milagros.
Tauro, comienza a permitir que los comentarios negativos se te resbalen. No puedes controlar lo que la gente diga, pero sí cuánto espacio le das dentro de tu cabeza. Tu tarea ahora será tomar decisiones propias, cuidar lo que estás construyendo y dejar de creerle a quien habla mucho pero demuestra poco.
Color del día: Verde botella.
Frase del día: “Quien quiera quedarse, que sume; quien quiera irse, que no me tape la puerta.”
GÉMINIS – 16 DE AGOSTO DE 2026
Cuida mucho la manera en que tratas a las personas que han permanecido contigo en las buenas, en las malas y hasta cuando tú mismo o misma no te soportabas. Este 16 de agosto de 2026 podrías darte cuenta de que últimamente has tenido más paciencia con gente recién llegada que con quienes llevan años demostrándote cariño y lealtad. No des por sentado a nadie, porque hasta la persona más paciente un día se cansa de recibir fregadazos nomás por quererte.
Tu carácter podría andar particularmente filoso y vas a contestar antes de escuchar completa la pregunta. No todo comentario lleva veneno ni toda observación es un ataque. A veces te pones a la defensiva porque supones lo que la otra persona quiso decir y terminas peleando contra una intención que únicamente existió en tu cabeza.
Pon atención a tus sueños durante estos días, porque podrías despertar recordando detalles bastante específicos relacionados con una duda que llevas tiempo cargando. No significa que cada sueño sea una profecía enviada por los mismísimos cielos, pero tu subconsciente podría ayudarte a conectar información que conscientemente estabas ignorando. Anota aquello que recuerdes al despertar; después podrías encontrarle sentido.
También se acerca una decisión que has pospuesto por temor a equivocarte. En esta ocasión tu intuición estará más afinada de lo habitual. Tu buen corazón no tiene por qué convertirse en ingenuidad, pero tampoco necesitas desconfiar automáticamente de todo. Revisa hechos, escucha opiniones y después decide tú. No entregues el volante de tu vida a gente que ni siquiera sabe hacia dónde va la suya.
Y deja de tirarte al piso para que te recojan, porque esa estrategia ya te la conocemos. Cuando quieres conseguir algo sabes perfectamente cómo poner cara de “nadie me comprende”, hacerte el sufrido o sufrida y conseguir que alguien termine resolviéndote el asunto. Sí, muchas veces te funciona, condenado Géminis, pero no abuses. Un día van a descubrir el numerito y te van a dejar ahí acostado hasta que tú solito te levantes.
En cuestiones laborales podrían llegar propuestas de mejora, cambios de funciones, horarios o una responsabilidad distinta. No aceptes inmediatamente solamente porque suene bonito. Pregunta exactamente qué esperan de ti, qué beneficio obtendrás y qué condiciones cambiarán. Hay propuestas que parecen ascenso hasta que descubres que únicamente aumentaron las obligaciones y el sueldo se quedó sentado viendo.
Recuerda todo lo que has trabajado para llegar al lugar donde estás. No permitas que ningún güey o vieja te haga sentir que tus logros fueron casualidad. Has tenido errores, claro, pero también capacidad para levantarte y aprender rápido. Durante las próximas semanas tendrás oportunidad de demostrar una habilidad que podría ayudarte a posicionarte mejor.
En cuestiones amorosas aparecen encuentros pasajeros o un amor de una noche. Si estás soltero o soltera y sabes perfectamente a qué vas, disfruta sin fabricar compromisos donde nadie los ofreció. El problema comenzaría si intentas convertir una noche sabrosa en una historia romántica únicamente porque hubo química entre las sábanas. Una buena revolcada no siempre viene acompañada de compatibilidad emocional, criatura.
Si tienes pareja, cuidado con utilizar el sarcasmo cuando exista algún desacuerdo. Tú puedes decir cosas “de broma” que llevan una pedrada escondida del tamaño de un ladrillo. Habla claro antes de acumular resentimientos.
También podría surgir una discusión con hermano, hermana o alguien que consideras prácticamente familia debido a un malentendido. Antes de declarar la tercera guerra mundial, pregunta qué ocurrió realmente. Alguien pudo haber contado la historia incompleta y tú podrías reaccionar basándote en información equivocada.
En dinero aparece un gasto que no tenías contemplado, posiblemente relacionado con una reparación, traslado o compromiso. Podrás cubrirlo, pero te obligará a reorganizar otros planes. Evita prestar durante estos días cantidades que después te dé vergüenza cobrar.
Géminis, este domingo será para reconocer quién sí merece tu mejor versión. No trates peor a quienes más te quieren solamente porque sabes que normalmente te perdonan. El cariño también tiene límites y la lealtad necesita reciprocidad.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “Voy a cuidar a quien siempre estuvo, porque hasta el corazón más leal se cansa de aguantar.”
CÁNCER – 16 DE AGOSTO DE 2026
Es momento de confiar más en tu capacidad para sentirte bien físicamente y dejar de pensar que cualquier cambio en tu rutina significa mandar todo a la fregada. Este 16 de agosto de 2026 necesitas recuperar disciplina con tu cuerpo, principalmente si has pasado más tiempo en casa, descansando o comiendo a deshoras. Porque una cosa es consentirte y otra levantarte del sillón únicamente para abrir el refrigerador a ver si por obra del Espíritu Santo apareció algo nuevo desde la última vez que lo revisaste.
No necesitas matarte de hambre ni convertirte en esclavo o esclava del ejercicio. Muévete, duerme mejor, controla ciertos antojos y recupera horarios. Si te descuidas podrías sentirte con menos energía y comenzar con aquello de “me estoy poniendo gordo, gorda y fofa”, cuando en realidad lo que necesitas es volver a una rutina que puedas mantener sin sufrir como mártir de calendario.
En amistades, mucho ojo con una persona que ha comenzado a comportarse diferente contigo. No necesariamente será una traición de novela con música dramática, pero podrías descubrir que cierta información que contaste en confianza terminó llegando a oídos donde jamás debió aparecer. A partir de ahora no sueltes detalles importantes de tus planes hasta que estén realizados. Hay amistades buenas para echar café, pero pésimas para guardar secretos.
No armes pleito inmediatamente cuando descubras algo. Primero confirma de dónde salió la información. Si compruebas que alguien traicionó tu confianza, toma distancia sin montar conferencia de prensa. La gente que demuestra no saber cuidar tus secretos simplemente pierde el privilegio de conocerlos.
En cuestiones económicas se abre un panorama bastante favorable. Durante la segunda mitad de agosto podrían comenzar a moverse nuevas propuestas, proyectos o maneras de obtener ingresos que anteriormente no habías considerado. Una conversación aparentemente casual podría darte una idea rentable. Anótala y analízala antes de descartarla.
También podrías recuperar dinero mediante una venta, pago o actividad adicional. No te lo gastes inmediatamente celebrando que llegó. Utiliza una parte para resolver pendientes y otra para impulsar algo que pueda producirte más adelante. El dinero que solamente entra y sale nunca alcanza a convertirse en estabilidad.
Necesitas además definir qué quieres conseguir antes de que termine este 2026. Tienes sueños bastante grandes, pero algunas veces los observas como si fueran escaparate: qué bonitos se ven, pero no haces nada por alcanzarlos. Divide tus metas en pasos pequeños y ponles fecha. Una llamada, trámite, ahorro o decisión semanal puede acercarte muchísimo más que pasar horas imaginando el resultado final.
En el amor, cuidado con las personas nuevas que lleguen queriendo opinar demasiado rápido sobre tu manera de vivir, vestir, trabajar o relacionarte. Quien apenas está entrando a tu vida no tiene derecho a comenzar remodelándote como casa recién comprada. Si alguien necesita hacerte sentir menos para sentirse importante, ahí no es.
Si tienes pareja, podrías necesitar un poco más de espacio personal durante estos días. No significa falta de amor. Simplemente andarás procesando varias cosas al mismo tiempo y necesitarás ordenar pensamientos antes de hablar. Explica lo que ocurre para que tu silencio no sea interpretado como indiferencia.
Tus cambios repentinos de ánimo serán otro punto importante. Podrías amanecer con toda la actitud y terminar la tarde sintiéndote triste por recordar algo que ni siquiera forma parte de tu presente. Cuando notes que la cabeza comienza a llevarte hacia esos lugares, pregúntate: “¿esto está ocurriendo ahora o solamente lo estoy reviviendo?”. No le regales el día de hoy a un problema que ocurrió hace meses.
En casa también tendrás ganas de modificar algo: mover muebles, limpiar, tirar cosas o cambiar algún rincón. Hazlo. Necesitas que tu espacio acompañe la nueva etapa que estás intentando construir.
Cáncer, crecer también significa dejar de reaccionar desde las heridas viejas. Lo que ocurrió ya cumplió su función: enseñarte. Ahora toca poner los pies en la tierra, cuidar tu cuerpo, seleccionar mejor tus confidencias y aprovechar las oportunidades económicas que comiencen a presentarse.
Este domingo no necesitas resolver tu vida completa. Necesitas dar un paso concreto hacia aquello que deseas. Mañana das otro y así, sin hacer tanto pinche escándalo, un día voltearás y descubrirás que llegaste mucho más lejos de lo que imaginabas.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “Mi pasado ya dio su lección; ahora le toca a mi presente demostrar de qué estoy hecho.”