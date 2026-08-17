Acusan a hombre de 26 años de matar a una niña de 3 años bajo su cuidado en Louisiana

Un hombre de 26 años fue acusado de asesinato en primer grado después de que una niña de 3 años que estaba bajo su cuidado muriera a causa de las graves lesiones que presuntamente sufrió mientras él la entrenaba para ir al baño, informaron las autoridades de Louisiana.

Bernard JR Fleander llevó a la menor inconsciente al Assumption Community Hospital, en Napoleonville, poco antes de las 3:30 a.m. del jueves.

Los médicos intentaron reanimarla, pero la niña murió poco después de llegar al centro de salud.

Las autoridades todavía no han revelado la identidad de la víctima.

La niña llegó inconsciente al hospital

La investigación comenzó cuando Fleander llegó al hospital con la niña y los médicos observaron la gravedad de su estado.

De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Sheriff de Assumption Parish, los especialistas realizaron inmediatamente maniobras para intentar salvarle la vida.

Sin embargo, la menor no sobrevivió.

Los investigadores determinaron posteriormente que presentaba lesiones en la cabeza y graves lesiones internas en diferentes partes del cuerpo.

El médico forense clasificó la muerte como un homicidio.

La menor estaba bajo el cuidado de Fleander

Los detectives establecieron que Fleander estaba cuidando a la niña, quien no era su hija biológica, junto con otros menores en una vivienda ubicada en el bloque 6700 de Highway 308, en Belle Rose.

La localidad se encuentra aproximadamente a 45 millas al sur de Baton Rouge.

Según las autoridades, la investigación permitió determinar que las lesiones de la niña estaban relacionadas con el proceso mediante el cual Fleander supuestamente intentaba enseñarle a utilizar el baño.

La Policía no ha divulgado detalles adicionales sobre qué ocurrió exactamente durante ese proceso ni cómo se produjeron las lesiones.

Las autoridades ejecutaron una orden de registro

Después de que la menor fuera trasladada al hospital, los investigadores acudieron a la vivienda donde se encontraba bajo cuidado de Fleander.

Los agentes ejecutaron una orden de registro y entrevistaron a varias personas que se encontraban en la propiedad.

La investigación cuenta con la participación de la Oficina del Sheriff de Assumption Parish, la Fiscalía y el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Louisiana.

Las autoridades continúan recopilando información para reconstruir las circunstancias que llevaron a la muerte de la niña.

Por ahora, los investigadores indicaron que no esperan realizar otros arrestos relacionados con el caso.

Fleander permanece detenido sin derecho a fianza

Fleander fue arrestado y trasladado a la Oficina del Sheriff de Assumption Parish, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Además del cargo de asesinato en primer grado relacionado con la muerte de la menor, enfrenta otro cargo por no presentarse ante el tribunal en un caso previo relacionado con una acusación de agresión.

Las autoridades no habían informado la fecha de su próxima comparecencia judicial.

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